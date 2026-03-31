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पुजारियों का 'लालच', बेतरतीब दुकानें; शीतला मंदिर भगदड़ में 8 'व्रतधारी' महिलाओं की मौत का जिम्मेदार कौन?

Mar 31, 2026 09:26 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, हमारे संवाददाता, बिहारशरीफ
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नालंदा जिले के शीतला माता मंदिर में चैती मंगलवार को मची भगदड़ में 8 महिलाओं की मौत हो गई। वृती महिलाएं माता के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचीं थी। मंदिर प्रबंधन की कुव्यवस्था, बेतरतीब दुकानें और पुजारियों के लालच की वजह से उनकी जान चली गई। 

Nalanda Stampede: बिहार के नालंदा जिले के मघड़ा स्थित शीतला माता मंदिर में मंगलवार को मची भगदड़ में आठ श्रद्धालुओं की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि घोर कुव्यवस्था का नतीजा थी। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि मंदिर प्रबंधन की लापरवाही, गर्भगृह में अनियंत्रित प्रवेश और परिसर में अवैध दुकानों के कारण यह दर्दनाक वाकया हुआ। भीड़ के दबाव से ज्यादा दमघोंटू माहौल (सफोकेशन) और डिहाइड्रेशन ने व्रतधारी महिलाओं की जान ली है। पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है।

घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे एडीजी कुंदन कृष्णन ने मंदिर प्रबंधन पर सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा, "मंदिर में घोर कुव्यवस्था थी। पुजारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा से ज्यादा आय (दक्षिणा) से मतलब था। पहले गर्भगृह में किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता था। लेकिन, दक्षिणा के चक्कर में लोगों को अंदर घुसा दिया गया। परिसर में दुकानें इस कदर लगी थीं कि रेस्क्यू (बचाव) के दौरान एंबुलेंस ले जाने में भी भारी दिक्कत हुई।’

एडीजी ने पुलिस की तरफ से हुई चूक की भी बात स्वीकारी और कहा कि मुख्यालय स्तर पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मृतकों के शरीर पर कुचलने के ज्यादा निशान नहीं हैं। मौत की मुख्य वजह गर्मी और डिहाइड्रेशन ही है।

Bihar Sharif: Premises of the Sheetla Mata temple seen in the aftermath of a stampede that killed at least eight devotees and injured eight, in Bihar Sharif, Nalanda district, Tuesday, March 31, 2026. (PTI Photo)

मंदिर समिति ने नहीं दी थी भीड़ की सूचना: एसपी

नालंदा के एसपी भारत सोनी ने बताया कि चैती माह का अंतिम मंगलवार होने के कारण अप्रत्याशित भीड़ उमड़ी, लेकिन मंदिर पूजा समिति ने ना तो लिखित और ना ही मौखिक रूप से पुलिस को इसकी पूर्व सूचना दी थी। पुलिस की तरफ से वहां सिर्फ नियमित गश्ती और चौकीदार की ड्यूटी थी।

एसपी ने स्पष्ट किया कि घटना की सघन जांच के लिए एक विशेष एसआईटी बना दी गई है। पटना से फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है। जांच में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Nalanda [Bihar], Mar 31 (ANI): Victims admitted to the hospital following the reports of a stampede at Sheetla Mata Temple in Nalanda, Bihar, on Tuesday. (ANI Video Grab)

मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख का मुआवजा: डीएम

नालंदा के डीएम कुंदन कुमार और डीडीसी शुभम कुमार ने बताया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में आठ लोगों की मौत हुई है और आठ अन्य घायल हैं। मृतकों के परिजनों को आपदा प्रबंधन के तहत चार लाख और सीएम रिलीफ फंड से दो लाख (कुल छह लाख रुपये) का मुआवजा दी गई है। गंभीर रूप से घायल तीन मरीजों को पावापुरी विम्स और पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है।

Bihar Sharif: Premises of the Sheetla Mata temple seen in the aftermath of a stampede that killed at least eight devotees and injured eight, in Bihar Sharif, Nalanda district, Tuesday, March 31, 2026. (PTI Photo) (PTI03_31_2026_000241A) *** Local Caption ***

अस्पताल में अलर्ट पर थे डॉक्टर:

अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सिविल सर्जन डॉ. जयप्रकाश सिंह और सदर अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक सुजीत कुमार अकेला ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया था। ऑर्थोपेडिक, सर्जन, पीडिया और मेडिसिन समेत सभी विभागों के डॉक्टर मुस्तैद थे। अस्पताल पहुंचे सभी मरीजों को तत्काल इलाज मिला, जो घायल यहां भर्ती हैं उनकी स्थिति अब पूरी तरह स्थिर है।

(बिहारशरीफ से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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