मंदिर के पास बुलाकर तीन महीने तक यौन शोषण, नाबालिग लड़की को भगाना चाहता था पुजारी; बिहार में कांड

बिहार में एक पुजारी का पाप उजागर होने के बाद सभी लोग दंग हैं। मधुबनी जिले में धनहा थाना क्षेत्र के एक गांव में पुजारी ने एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उसका शारीरिक शोषण किया है। आरोप है कि पुजारी लड़की को भगाने की कोशिश में था। मामले का खुलासा होने के बाद पुजारी गांव छोड़कर फरार है। पुजारी लड़की का पड़ोसी हैं।

पुजारी गांव के ही मंदिर में पूजा पाठ करता था। मामले में लड़की के पिता द्वारा थाने में एक लिखित आवेदन दिया गया है। आवेदन में लड़की के पिता ने बताया है कि आरोपी पड़ोस के ही एक मंदिर में पूजा पाठ करता था। इसी दौरान उसने लालच देकर लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इस मामले का खुलास तब हुआ जब उसने लड़की को एक फोन दिया और फोन पर ही बात करने लगा।