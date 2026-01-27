Hindustan Hindi News
समीक्षा के नाम पर दिखावा, घटिया लोग बने RJD के सर्वेसर्वा; रोहिणी ने बिना नाम लिए फिर तेजस्वी को घेरा

समीक्षा के नाम पर दिखावा, घटिया लोग बने RJD के सर्वेसर्वा; रोहिणी ने बिना नाम लिए फिर तेजस्वी को घेरा

संक्षेप:

रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए RJD की मौजूदा हालत और चुनावी नतीजों पर सवाल उठाए। उन्होंने नेतृत्व, समीक्षा रिपोर्ट और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई न होने को लेकर तीखी टिप्पणी की, जिससे पार्टी में नई सियासी हलचल तेज हो गई।

Jan 27, 2026 03:44 pm IST
रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर बिना नाम लिए अपने भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की मौजूदा स्थिति, हालिया चुनावी नतीजों और नेतृत्व की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनके इस बयान को पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और आंतरिक खींचतान के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अपने पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने कहा कि ‘लालू जी और पार्टी के लिए किसने क्या किया’—इसका जवाब किसी भाषण या उपदेश में नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव, हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के नतीजों और पार्टी की वर्तमान हालत में साफ तौर पर दिखता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जिन्हें पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने अपने “आयातित गुरु” और उनके करीबी लोगों के साथ मिलकर लालू प्रसाद यादव और पार्टी के प्रति समर्पित सच्चे लालूवादियों के दशकों के संघर्ष और मेहनत को नज़रअंदाज़ कर दिया और संगठन को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा कि ऐसे सवाल नए नहीं हैं। ये पहले भी उठे थे, आज भी उठ रहे हैं और आगे भी उठते रहेंगे। उन्होंने नैतिक साहस की बात करते हुए कहा कि यदि नेतृत्व में हिम्मत है, तो उसे खुले मंच पर इन सवालों का सामना करना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन सच्चाई से मुंह चुरा रहा है और कौन वास्तविक जवाबदेही निभा रहा है।

उन्होंने पार्टी में की गई समीक्षा प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। रोहिणी आचार्य ने कहा कि आज पार्टी के हर सच्चे कार्यकर्ता, समर्थक और हितैषी के मन में यह सवाल है कि जिन कुछ लोगों को लालू जी को नजरअंदाज कर एक तरह से सर्वेसर्वा बना दिया गया, उन्होंने पार्टी के लिए आखिर किया क्या है। उन्होंने पूछा कि समीक्षा के नाम पर जो दिखावा किया गया, उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। साथ ही समीक्षा रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक न किए जाने और उसमें जिन लोगों पर सवाल उठे, उन पर कार्रवाई न होने को लेकर भी उन्होंने नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया।