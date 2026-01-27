समीक्षा के नाम पर दिखावा, घटिया लोग बने RJD के सर्वेसर्वा; रोहिणी ने बिना नाम लिए फिर तेजस्वी को घेरा

संक्षेप: रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए RJD की मौजूदा हालत और चुनावी नतीजों पर सवाल उठाए। उन्होंने नेतृत्व, समीक्षा रिपोर्ट और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई न होने को लेकर तीखी टिप्पणी की, जिससे पार्टी में नई सियासी हलचल तेज हो गई।

रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर बिना नाम लिए अपने भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की मौजूदा स्थिति, हालिया चुनावी नतीजों और नेतृत्व की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनके इस बयान को पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और आंतरिक खींचतान के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अपने पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने कहा कि ‘लालू जी और पार्टी के लिए किसने क्या किया’—इसका जवाब किसी भाषण या उपदेश में नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव, हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के नतीजों और पार्टी की वर्तमान हालत में साफ तौर पर दिखता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जिन्हें पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने अपने “आयातित गुरु” और उनके करीबी लोगों के साथ मिलकर लालू प्रसाद यादव और पार्टी के प्रति समर्पित सच्चे लालूवादियों के दशकों के संघर्ष और मेहनत को नज़रअंदाज़ कर दिया और संगठन को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा कि ऐसे सवाल नए नहीं हैं। ये पहले भी उठे थे, आज भी उठ रहे हैं और आगे भी उठते रहेंगे। उन्होंने नैतिक साहस की बात करते हुए कहा कि यदि नेतृत्व में हिम्मत है, तो उसे खुले मंच पर इन सवालों का सामना करना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन सच्चाई से मुंह चुरा रहा है और कौन वास्तविक जवाबदेही निभा रहा है।