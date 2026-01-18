मौन धारण कर महात्मा बनने का ढोंग; रेप, हत्या की घटनाएं गिनाकर तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा

संक्षेप: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों और बलात्कारियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने मधेपुरा, खगड़िया और पटना की घटनाओं का हवाला देकर सरकार को अमानवीय बताया।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए राज्य की कानून-व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त बताया है। रविवार को जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि भ्रष्ट तंत्र और “मशीनी यंत्र” से बनी डबल इंजन की एनडीए सरकार अब अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और बलात्कारियों का भरोसेमंद उपकरण बन चुकी है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि वोट की खरीद-फरोख्त से बनी यह असंवेदनशील सरकार बिहार में नाबालिग बच्चियों, छात्राओं, बेटियों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर आंख मूंदे बैठी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

तेजस्वी ने कहा कि सत्ता-संरक्षित अपराधों के कारण सरकार के कर्ताधर्ता रौंगटे खड़े कर देने वाली वीभत्स घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए हैं और महात्मा बनने का ढोंग कर रहे हैं। उन्होंने मधेपुरा में एक विधवा महिला के साथ सामूहिक बलात्कार व हत्या, खगड़िया में चार वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म व हत्या और पटना में जहानाबाद की नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म व क्रूरतापूर्ण हत्या जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ये घटनाएं सरकार की निर्ममता, क्रूरता और अमानवीयता को उजागर करती हैं।

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पटना और खगड़िया में इन घटनाओं के विरोध में आवाज उठाने वालों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और राजद नेताओं व कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया, जबकि अपराधियों और बलात्कारियों को “मेहमान” की तरह सुरक्षित और सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करना क्या अपराध है।