छुट्टी के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस; मुकेश साहनी बोले- विपक्ष को दुश्मन मान रहा चुनाव आयोग
बिहार में महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा के दिन (रविवार) को चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने सवाल उठाते हुए कहा कि छुट्टी वाले दिन भी आयोग पीसी कर रहा है। विपक्ष को इलेक्शन कमीशन दुश्मन समझकर काम कर रहा है।
विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी ने आज वोटर अधिकार यात्रा शुरू होने के पहले सासाराम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज (रविवार) को चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जबकि आज छुट्टी का दिन है। चुनाव आयोग पर साफ-सुथरा चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन चुनाव आयोग विपक्ष को अपना दुश्मन मानकर काम कर रहा है।
वीआईपी नेता मुकेश साहनी ने कहा कि बिहार में बदलाव होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। आने वाले समय में हम सभी के लिए काम करेंगे। VIP चीफ ने कहा कि यह लोकतंत्र बचाने की यात्रा है। हमें इस देश में लोकतंत्र बहाल करना है न कि यहां राजतंत्र बनाना है। आज जिस तरीके से वोट की चोरी करके सरकार बनाई जा रही है, यह पूरे देश को पता है।
साहनी ने कहा कि बाबा साहेब ने हमें वोट का अधिकार दिया है। आज हमारे पास वोट है तभी देश में बदलाव हुआ है। वोट नहीं होता तो बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव नहीं बनते।उन्होंने कहा कि अगर आज वोट का अधिकार नहीं होता तो मल्लाह का बेटा बिहार में मंत्री नहीं बनता। उन्होंने लोगों से वोट की रक्षा की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। देश को चलाने के लिए सरकार और विपक्ष दोनों की जरूरत है।