बांकीपुर में भाजपा की हार पर बोले पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन- जनादेश स्वीकार है, आत्ममंथन करेंगे

नितिन नवीन ने कहा कि आज तीन विधानसभा उपचुनावों में आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। बांकीपुर में जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने जीत हासिल किया है। हमे उम्मीद के मुताबिक वोट नहीं मिले।

Nitin Nabin News: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम को सहर्ष स्वीकार किया है। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर उन्होंने कहा कि आज तीन विधानसभा उपचुनावों में आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। बांकीपुर में जन सुराज के संयोजक(उम्मीदवार) प्रशांत किशोर ने जीत हासिल किया है। उन्होंने 64 हजार से अधिक वोट हासिल किया और 19 हजार से ज्यादा मतों के अंतर से बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को पराजित किया।

अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स और फेसबुक पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बांकीपुर और दतिया में हमें अपेक्षित जनादेश प्राप्त नहीं हुआ। हम इन दोनों क्षेत्रों के चुनाव परिणामों का पूरी गंभीरता से आत्ममंथन करेंगे तथा नई ऊर्जा और संकल्प के साथ जनता के बीच जाकर उनके विश्वास को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे।

नितिन नवीन ने गुजरात की मांजलपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए वहां की जनता का हृदय से आभार जताया। कहा कि इस विजय के लिए भाजपा के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को चुनाव में पूरे उत्साह से भाग लेने के लिए हार्दिक बधाई। कहा कि पार्टी परिणामों की चिंता किए बगैर इसी प्रकार निरंतर कार्य करती रहेगी।