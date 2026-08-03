बांकीपुर में भाजपा की हार पर बोले पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन- जनादेश स्वीकार है, आत्ममंथन करेंगे
नितिन नवीन ने कहा कि आज तीन विधानसभा उपचुनावों में आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। बांकीपुर में जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने जीत हासिल किया है। हमे उम्मीद के मुताबिक वोट नहीं मिले।
Nitin Nabin News: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम को सहर्ष स्वीकार किया है। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर उन्होंने कहा कि आज तीन विधानसभा उपचुनावों में आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। बांकीपुर में जन सुराज के संयोजक(उम्मीदवार) प्रशांत किशोर ने जीत हासिल किया है। उन्होंने 64 हजार से अधिक वोट हासिल किया और 19 हजार से ज्यादा मतों के अंतर से बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को पराजित किया।
अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स और फेसबुक पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बांकीपुर और दतिया में हमें अपेक्षित जनादेश प्राप्त नहीं हुआ। हम इन दोनों क्षेत्रों के चुनाव परिणामों का पूरी गंभीरता से आत्ममंथन करेंगे तथा नई ऊर्जा और संकल्प के साथ जनता के बीच जाकर उनके विश्वास को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे।
नितिन नवीन ने गुजरात की मांजलपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए वहां की जनता का हृदय से आभार जताया। कहा कि इस विजय के लिए भाजपा के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को चुनाव में पूरे उत्साह से भाग लेने के लिए हार्दिक बधाई। कहा कि पार्टी परिणामों की चिंता किए बगैर इसी प्रकार निरंतर कार्य करती रहेगी।
सोमवार को पटना के एनएन कॉलेज में बांकीपुर उपचुनाव के के मतों की गिनती हुई। कुल 32 चक्रों में मतगणना संपन्न हुई। प्रशांत किशोर ने पहले राउंड से बढ़त ले ली और अंतिम राउंड तक बरकार रखा। चक्र दर चक्र मतों का अंतर बढ़ता ही गया। 32 राउंड की गिनती की समाप्ति के बाद प्रशांत किशोर को 64 हजार 117 को दूसरे स्थान पर आए बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को 44 हजार 794 मत प्राप्त हुए। राजद की रेखा गुप्ता को 14 हजार 263 वोट मिले। उनकी जमानत जब्त हो गई। पिछले चुनाव में उन्हें 45 हजार से अधिक वोट मिले थे। कुल 25 उम्मीदवार मैदान में थे जिनमें से 23 की जमानत जब्त हो गई।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें