बिहार के 18 पुलिस अफसर-कर्मियों को राष्ट्रपति पदक, इन्हें मिला गैलेंट्री मेडल; पूरी लिस्ट देखें
इस साल बिहार के 18 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को राष्ट्रपति पदक के लिए चयनित किया गया है। इनमें एक को वीरता पदक, दो को विशिष्ट और 15 को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी।
President Medal to 18 Police Officers-Personnel: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर वीरता, सराहनीय सेवा और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक विजेताओं की घोषणा कर दी है। इस साल बिहार के 18 पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को यह पदक मिलेंगे। इनमें एक को वीरता पदक, दो को विशिष्ट और 15 को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिलेंगे। चयनित अधिकारियों और जवानों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। पटना पुलिस के बेऊर थाने में तैनात बिहार पुलिस के इंस्पेक्टर अफसर हुसैन को वीरता पुरस्कार (मेडल फॉर गैलेंट्री) से नवाजा गया है। पिछले साल इस अवसर पर 15 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था।
लिस्ट देखें-
विशेष शाखा में तैनात आईजी संजय कुमार- विशिष्ट सेवा पदक
मुजफ्फरपुर की रेल एसपी बीना कुमारी- विशिष्ट सेवा पदक
सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक इन्हें मिलेगा-
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में तैनात डीआईजी राकेश कुमार सिन्हा
एसपी इम्तियाज अहमद
इंस्पेक्टर इरशाद आलम
एसआई राजेश कुमार सिंह
एएसआई मुकेश कुमार सिंह
एसआई संतोष क्षेत्री
हवलदार शंभूनाथ सिंह
हवलदार संतोष अल्ले मगर
हवलदार रूपेश थापा
एएसआई लवकुश कुमार
एएसआई अमिताभ गिरी
एएसआई आनंद प्रकाश
सिपाही तपन गुरूंग
सिपाही छत्र बहादुर थापा
संतोष कुमार ठाकुर
क्यों दिया जाता है राष्ट्रपति पदक
हमारे देश में हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इसके तहत पुलिस, अग्निशमन सेवा, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के विशिष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए चयनित अफसरों और कर्मियों को यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। इसमें असाधारण वीरता और बहादुरी का प्रदर्शन करने के लिए वीरता पदक का पुरस्कार दिया जाता है। इन पदकों की शुरुआत 1 मार्च 1951 को हुई थी।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें