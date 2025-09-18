President Droupadi Murmu Gaya Ji Pind Daan on 20 Sep Mukesh Ambani will Shraddha tomorrow राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्म 20 सितंबर को गयाजी में पिंडदान करेंगी, मुकेश अंबानी कल पितरों को तर्पण करेंगे, Bihar Hindi News - Hindustan
President Droupadi Murmu Gaya Ji Pind Daan on 20 Sep Mukesh Ambani will Shraddha tomorrow

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्म 20 सितंबर को गयाजी में पिंडदान करेंगी, मुकेश अंबानी कल पितरों को तर्पण करेंगे

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार 20 सितंबर को बिहार दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे गयाजी पहुंचकर पिंडदान करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को उद्योगपति मुकेश अंबानी गयाजी पहुंचकर अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, गयाजीThu, 18 Sep 2025 06:52 PM
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 सितंबर, शनिवार को बिहार की गयाजी आएंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार गयाजी में चल रहे पितृपक्ष मेले में आकर राष्ट्रपति अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करेंगी। वहीं राष्ट्रपति से एक दिन पहले 19 सितंबर को उद्योगपति मुकेश अंबानी भी विष्णुपद आकर पितरों के लिए गयाश्राद्ध करेंगे। देश के दो प्रमुख लोगों के गयाजी आगमन पर जिला प्रशासन तैयारी में जुट गया है। इस दौरान शहर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे। खासकर राष्ट्रपति के दौरे की जोर-शोर से तैयारियां की जा रही हैं।

श्री विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष शंभू लाल विट्ठल ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शनिवार को गयाजी में आने की सूचना है। विष्णुपद आने पर वह एक दिन विधान के तहत पूर्वजों के लिए पिंडदान करेंगी।

उन्होंने बताया कि मुकेश अंबानी उनके यजमान हैं। राष्ट्रपति से एक दिन पहले शुक्रवार की दोपहर 12 बजे के बाद अंबानी के अपने परिवार के साथ विष्णुपद आने की सूचना है। मुकेश अंबानी भी एक दिनी गयाश्राद्ध का विधान करेंगे।

जनवरी में अनिल अंबानी ने किया था गयाश्राद्ध

प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के भाई भी गयाजी आकर पिंडदान कर चुके हैं। इसी साल 27 जनवरी 2025 को रिलायंस कैपिटल के एमडी उद्योगपति अनिल अंबानी ने अपनी पत्नी टीना अंबानी के साथ गया श्राद्ध किया था। साथ में उनके बड़े पुत्र जय अनमोल अंबानी, पुत्रवधू कृषा अंबानी और छोटे पुत्र जय अंशुल अंबानी भी आए थे।