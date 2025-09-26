बिहार में महासमर की महातैयारी; अमित शाह की 2 दिन दनादन बैठकें, प्रियंका गांधी की रैली आज

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को दो दिवसीय बिहार दौरे पर आएंगे और चार जगहों पर भाजपा की अलग-अलग मीटिंग में शिरकत करेंगे। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी की भी शुक्रवार को दो जगहों पर कार्यक्रम है।

बिहार के लोगों को बारिश के कारण गर्मी से राहत मिली है। देवी दुर्गा की आराधना का पर्व नवरात्र चल रहा है। इस बीच राजनीतिक दिग्गजों के ताबड़तोड़ दौरे और बड़े-बड़े फैसलों से बिहार का सियासी पारा काफी चढ़ गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार महासमर के आसार दिख रहे हैं। सब तरफ से इसकी पुरजोर तैयारी भी चल रही है। रणक्षेत्र में सियासी सूरमाओं के उतरने का सिलसिला तेज हो गया है। दोनों प्रमुख गठबंधन एनडीए और महागठबंधन एक-दूसरे को पटखनी देने को कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहता है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वे शुक्रवार को बेतिया में भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और शाम में पटना में प्रदेश नेताओं के साथ बैठक करेंगे। शनिवार को समस्तीपुर के सरायरंजन और अररिया जिले के फारबिसगंज में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में वे शिरकत करेंगे।

एनडीए की रणनीति: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जीविका से जुड़ी बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार की राशि देंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त के रूप में 7500 करोड़ रुपए जारी होंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को वीडियो कांफ्रेंसिंग से संबोधित करेंगे। राज्यभर से लाभुक महिलाएं समारोह से जुड़ेंगी।

गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार से बिहार के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आठ दिनों के अंदर शाह का यह दूसरा बिहार दौरा है। इससे पहले दो दिनों से भाजपा राज्य के सभी संगठन जिलों की कोर कमेटी के साथ पटना में चुनावी तैयारी और संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है।

इस बीच भाजपा ने अपने कद्दावर नेता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को बिहार चुनाव की कमान सौंप दी है। प्रधान 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी अरुण जेटली तथा 2014 के लोकसभा चुनाव प्रभारी अनंत कुमार के साथ सह प्रभारी रह चुके हैं। नंदीग्राम सीट पर प. बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की हार में इस सीट के प्रभारी धर्मेन्द्र प्रधान की बड़ी भूमिका मानी जाती है। इधर, प्रगति यात्रा की घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोजाना जिलों में जाकर हजारों करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं।

प्रियंका गांधी का मोतिहारी और पटना में कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को पटना में वर्किंग कमेटी की बैठक कर अतिपिछड़ों पर दांव खेला है। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा से बने माहौल को बरकरार रखने के लिए पार्टी वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चला रही है। शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर पार्टी की फायर ब्रांड नेता प्रियंका गांधी आ रही हैं।