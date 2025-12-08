बिहार में एक और दल की तैयारी, रितु जायसवाल जनता से संवाद करके पार्टी बनाएंगी

बिहार में एक नई राजनैतिक पार्टी की आहट तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल(आरजेडी) महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और तेजस्वी यादव की चहेती रहीं रितु जायसवाल ने नई पार्टी बनाने का संकेत दी है। राजद से बागी रितु ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 परिहार सीट पर में पार्टी की उम्मीदवार रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता की हार सुनिश्चित कर खेल बिगाड़ दिया था।

सोमवार को रितु जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट से अपना इरादा और फ्यूचर प्लान जाहिर कर दिया। उन्होंने बताया कि अगले कुछ महीनों में बिहार के युवाओं से, खासकर महिलाओं से, संवाद करेंगी। इस संवाद के आधार पर मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाने पर विचार किया जाएगा। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी, जहां महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, जहां युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, जहां टिकटों की खरीद–फरोख्त न होती होऔर जहां परिवारवाद के लिए कोई जगह न हो। रितु ने बिहार के लोगों से सुझाव मांगा है और आलोचना का भी स्वागत किया है।