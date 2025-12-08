बिहार में एक और दल की तैयारी, रितु जायसवाल जनता से संवाद करके पार्टी बनाएंगी

Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsPreparations for another party in Bihar RJD rebel Ritu Jaiswal to form political platform
संक्षेप:

रितु जायसवाल ने नई पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं। राजद से बागी रितु ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 परिहार सीट पर में पार्टी की उम्मीदवार रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता की हार सुनिश्चित कर खेल बिगाड़ दिया था। 

Dec 08, 2025 05:52 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार में एक नई राजनैतिक पार्टी की आहट तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल(आरजेडी) महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और तेजस्वी यादव की चहेती रहीं रितु जायसवाल ने नई पार्टी बनाने का संकेत दी है। राजद से बागी रितु ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 परिहार सीट पर में पार्टी की उम्मीदवार रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता की हार सुनिश्चित कर खेल बिगाड़ दिया था।

सोमवार को रितु जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट से अपना इरादा और फ्यूचर प्लान जाहिर कर दिया। उन्होंने बताया कि अगले कुछ महीनों में बिहार के युवाओं से, खासकर महिलाओं से, संवाद करेंगी। इस संवाद के आधार पर मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाने पर विचार किया जाएगा। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी, जहां महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, जहां युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, जहां टिकटों की खरीद–फरोख्त न होती होऔर जहां परिवारवाद के लिए कोई जगह न हो। रितु ने बिहार के लोगों से सुझाव मांगा है और आलोचना का भी स्वागत किया है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
