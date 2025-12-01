Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPrem Kumar who has been undefeated for 35 years set to become speaker BJP MLA has won 9 consecutive elections
35 साल से अपराजेय प्रेम कुमार का स्पीकर बनना तय, लगातार 9 चुनाव जीते हैं बीजेपी विधायक

35 साल से अपराजेय प्रेम कुमार का स्पीकर बनना तय, लगातार 9 चुनाव जीते हैं बीजेपी विधायक

संक्षेप:

बिहार विधानसभा के स्पीकर पद के लिए एनडीए की ओर से भाजपा के दिग्गज नेता प्रेम कुमार ने नामांकन दाखिल कर दिया है। वे गया टाउन से लगातार 9 बार विधायक चुने गए हैं। नेता प्रतिपक्ष समेत कई बार एनडीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं। भाजपा के सीनियर लीडर्स में उनकी गिनती होती है।

Mon, 1 Dec 2025 07:22 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाने में सफल रही। 89 सीटों के साथ बीजेपी नंबर-1 पार्टी बनकर उभरी, वहीं 85 सीटों के साथ जदयू दूसरे नंबर की पार्टी रही। नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। सोमवार को विधानसभा सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों ने विस सदस्य की शपथ ली। वहीं विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रेम कुमार ने नामांकन दाखिल किया। अगर विपक्ष की ओर से स्पीकर पद के लिए कोई प्रत्याशी नहीं उतारा तो प्रेम कुमार का निर्विरोध जीतना तय है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कौन हैं प्रेम कुमार?

भाजपा के वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं में प्रेम कुमार की गिनती होती है। वे सुशील मोदी, नंद किशोर यादव और नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के जमाने के नेता हैं। मौजूदा वक्त में विधानसभा में बीजेपी के सबसे पुराने और सबसे सीनियर लीडर हैं। बिहार बीजेपी के रचनाकर और भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्रा ने उस समय सभी जाति और वर्ग से लोगों को आगे बढ़ाया था। जिसमें प्रेम कुमार भी शामिल हैं, वे अति पिछड़ी जाति कहार से आते हैं।

प्रेम कुमार 35 साल से गया टाउन सीट के विधायक हैं, और लगातार 9 चुनाव जीते हैं। एनडीए सरकारों में कई बार मंत्री भी रहे हैं। 70 साल के प्रेम कुमार की शिक्षा की बता करें,एलएलबी और पीएचडी कर चुके हैं। प्रेम कुमार ने विधायक रहते 1999 में मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की और डॉ. प्रेम कुमार बन गए। उनकी संपत्ति की बात करें तो चुनाव के नामांकन के दौरान दिए हलफनामे के मुताबिक प्रेम कुमार के पास 13 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। उनके ऊपर किसी तरह की कोई देनदारी नहीं है। 18 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं।

ये भी पढ़ें:ओसामा शहाब से नीतीश के मंत्री ने मिलाया हाथ, बोले- घर आइएगा, छोटा भाई बताया
ये भी पढ़ें:भयानक हार से पस्त नहीं राजद विधायक भाई वीरेंद्र; बोले- सदन में NDA को हराएंगे

2025 के विधानसभा चुनाव में प्रेम कुमार को पिछले चुनावों के मुकाबले साढ़े चार फीसदी ज्यादा वोट मिले। गया टाउन से लड़े प्रेम कुमार को 90 हजार से अधिक वोट मिले हैं। वहीं प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव को 64000 से ज्यादा वोट मिले। 2010 में 28000 से ज्यादा वोटों से जीत मिली, 2015 में 22 हजार से ज्यादा वोटों से जीते। 2020 के चुनाव में 12 हजार से भी कम वोटों के अंतर से जीते थे। लेकिन 2025 में बंपर जीत दर्ज करते हुए 35 हजार से ज्यादा वोट से विजय हासिल की।