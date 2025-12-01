35 साल से अपराजेय प्रेम कुमार का स्पीकर बनना तय, लगातार 9 चुनाव जीते हैं बीजेपी विधायक

संक्षेप: बिहार विधानसभा के स्पीकर पद के लिए एनडीए की ओर से भाजपा के दिग्गज नेता प्रेम कुमार ने नामांकन दाखिल कर दिया है। वे गया टाउन से लगातार 9 बार विधायक चुने गए हैं। नेता प्रतिपक्ष समेत कई बार एनडीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं। भाजपा के सीनियर लीडर्स में उनकी गिनती होती है।

बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाने में सफल रही। 89 सीटों के साथ बीजेपी नंबर-1 पार्टी बनकर उभरी, वहीं 85 सीटों के साथ जदयू दूसरे नंबर की पार्टी रही। नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। सोमवार को विधानसभा सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों ने विस सदस्य की शपथ ली। वहीं विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रेम कुमार ने नामांकन दाखिल किया। अगर विपक्ष की ओर से स्पीकर पद के लिए कोई प्रत्याशी नहीं उतारा तो प्रेम कुमार का निर्विरोध जीतना तय है।

कौन हैं प्रेम कुमार? भाजपा के वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं में प्रेम कुमार की गिनती होती है। वे सुशील मोदी, नंद किशोर यादव और नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के जमाने के नेता हैं। मौजूदा वक्त में विधानसभा में बीजेपी के सबसे पुराने और सबसे सीनियर लीडर हैं। बिहार बीजेपी के रचनाकर और भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्रा ने उस समय सभी जाति और वर्ग से लोगों को आगे बढ़ाया था। जिसमें प्रेम कुमार भी शामिल हैं, वे अति पिछड़ी जाति कहार से आते हैं।

प्रेम कुमार 35 साल से गया टाउन सीट के विधायक हैं, और लगातार 9 चुनाव जीते हैं। एनडीए सरकारों में कई बार मंत्री भी रहे हैं। 70 साल के प्रेम कुमार की शिक्षा की बता करें,एलएलबी और पीएचडी कर चुके हैं। प्रेम कुमार ने विधायक रहते 1999 में मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की और डॉ. प्रेम कुमार बन गए। उनकी संपत्ति की बात करें तो चुनाव के नामांकन के दौरान दिए हलफनामे के मुताबिक प्रेम कुमार के पास 13 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। उनके ऊपर किसी तरह की कोई देनदारी नहीं है। 18 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं।