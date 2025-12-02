Hindustan Hindi News
प्रेम कुमार निर्विरोध बने बिहार विधानसभा के स्पीकर, नीतीश और तेजस्वी ने आसन पर बैठाया

संक्षेप:

भाजपा विधायक प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के स्पीकर बन गए हैं। उन्हें विपक्षी विधायकों का भी समर्थन मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें मंगलवार को कुर्सी पर बैठाया।

Tue, 2 Dec 2025 11:59 AMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के गया सीट से लगातार 9 बार के विधायक डॉ. प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के 18वें स्पीकर बन गए है। उन्हें विपक्षी विधायकों का भी समर्थन मिला है। प्रेम कुमार ने सोमवार को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। वे अकेले ही इस पद के लिए दावेदार थे, लिहाजा उन्हें मंगलवार को निर्विरोध चुन लिया गया।

मंगलवार को सदन में विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया की गई। इसके बाद प्रेम कुमार को स्पीकर चुन लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें आसन पर बैठाया। विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के विधायक राहुल कुमार ने कहा कि हमारा कोई उम्मीदवार नहीं है। हम लोग भी प्रेम कुमार के नाम के साथ हैं।

बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंगलवार को कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है, उसका निर्वहन करेंगे। सबका सम्मान होगा। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर नियमावली के तहत काम किया जाएगा।

विजय कुमार सिन्हा और नंदकिशोर यादव के बाद प्रेम कुमार भाजपा कोटे से तीसरे स्पीकर होंगे। इसके पहले जदयू के दो स्पीकर उदय नारायण चौधरी और विजय कुमार चौधरी रह चुके हैं। नामांकन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रेम कुमार ने सोमवार को कहा था कि वे प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के अनुसार सदन का संचालन करेंगे। इसमें सभी दलों का सहयोग लेंगे। उनको साथ लेकर चलेंगे।

उन्होंने कहा कि इस बार 100 से अधिक नए सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं और उन्हें सदन की कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए विशेष कार्यशाला होगी। प्रथम बार चुने गए विधायकों को प्रश्नकाल, शून्यकाल, तारांकित और अतारांकित प्रश्न आदि की जानकारी दी जाएगी।

