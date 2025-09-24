नालंदा में गर्भवती महिला की दहेज के लिए पीट-पीटकर हत्या, 4 महीने पहले ही हुई थी शादी

नालंदा में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। महिला की 4 महीने पहले ही शादी हुई थी।

बिहार के नालंदा जिले में मंगलवार को दहेज के लिए एक गर्भवती महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। वारदात गिरियक थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव की है। मृतका की पहचान पूनम कुमारी के रूप में हुई है। बीते 11 मई को धूमधाम से उसकी शादी दीपक कुमार से हुई थी। पूनम ढाई महीने की गर्भवती थी। ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना में हत्या का आरोप लगा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

पावापुरी के अमदाहा निवासी मृतका के पिता अरुण कुमार ने आरोप लगाया कि शादी के महज 4 माह के भीतर ही उनकी बेटी को दहेज की खातिर कई बार प्रताड़ित और मारपीट की गई। गर्भवती होने के बावजूद ससुराल पक्ष ने न तो उसका सही इलाज कराया और न ही पोषणयुक्त भोजन दिया, जिससे उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई।

परिजन ने बताया कि मंगलवार को उन्हें सूचना दी गई कि पूनम की तबीयत खराब है। जब वे पीछा करते हुए बिहारशरीफ के चोराबगीचा पहुंचे और ससुराल वालों की गाड़ी रोकने की कोशिश की तो वे नहीं रुके। बाद में पावापुरी मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर पता चला कि पूनम की मौत हो चुकी है। परिजन का कहना है कि उसके शरीर पर सिर और हाथ में चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे आशंका है कि मारपीट के बाद ही मौत हुई और बाद में दिखावे के लिए अस्पताल ले जाया गया।

वहीं पति दीपक कुमार का कहना है कि उनकी पत्नी पिछले कुछ दिनों से बीमार थी। मंगलवार को अचानक बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद उसे इलाज के लिए निजी क्लिनिक ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बाद में पावापुरी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।