प्रीता वर्मा होमगार्ड की DG और अमृत पाल को ATS की कमान, बिहार में 12 आईपीएस का तबादला; 53 DSP भी इधर से उधर

बिहार में बड़े पैमाने पर आईपीएस अफसर और डीएसपी का तबादला किया गया है। आईपीएस अधिकारी अमृत राज को एटीएस के एडीजी, केएस अनुपम को एडीजी विधि व्यवस्था की कमान सौंपी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी ट्रांसफर किए गए हैं।

बिहार सरकार ने बुधवार को बड़े पैमाने पर अफसरों का तबादला किया गया है। जिन अफसरों का ट्रांसफर किया गया है उनमें आईपीएस से लेकर डीएसपी स्तर के अफसरों के अलावा राजस्व पदाधिकारी भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक, सम्राट चौधरी सरकार ने 12 आईपीएस अधिकारी सहित 53 डीएसपी स्तर के पदाधिकारी का तबादला किया है। गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक प्रीता वर्मा को डीजी, होमगार्ड एवं अग्निशमन बनाया गया है। पंकज दराद को बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के सीएमडी की जिम्मेदारी मिली है। सुधांशु कुमार अब ट्रैफिक के साथ विशेष निगरानी इकाई का भी अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।

इनके साथ ही अमृत राज को एटीएस के एडीजी, केएस अनुपम को एडीजी विधि व्यवस्था, राजेश कुमार को एससीआरबी का आईजी, पंकज राज को रेलवे का आईजी, एस प्रेमलथा को बी-सैप का आईजी, शिवम धाकड़ को मधुबनी का ग्रामीण एसपी और कोमल मीणा को पटना का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विधि व्यवस्था-2 बनाया गया है।

राजस्व और खान एवं भूतत्व विभाग में भी तबादले इधर खान एवं भूतत्व विभाग ने 22 खनिज विकास पदाधिकारियों का तबादला किया है। इनकी पोस्टिंग राज्य मुख्यालय से लेकर विभिन्न जिलों में की गई है। पटना के खनिज विकास पदाधिकारी कार्तिक कुमार को कैमूर का जिला खनन पदाधिकारी बनाया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार राजस्व सेवा के 270 अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी, समकक्ष अंचलाधिकारी व प्रभारी अंचलाधिकारियों का तबादला किया है। विभाग के अपर सचिव आजीव वत्सराज की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिलों को कहा गया है कि वे स्थानांतरित अधिकारियों को अविलंब विरमित कर देंगे। विभाग का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

उद्योग विभाग में ट्रांसफर आपको बता दें कि इससे पहले उद्योग विभाग में मंगलवार को बड़े पैमाने पर अधिकारियों-कर्मचारियों का तबादला हुआ था। सभी 38 जिलों के उद्योग विस्तार पदाधिकारी का स्थानांतरण कर दिया गया है। 13 जिलों के उद्योग विस्तार पदाधिकारी को जिला उद्योग केंद्र में परियोजना प्रबंधक बनाया गया है।

नालंदा जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक बिशेश्वर प्रसाद का तबादला मुख्यालय पटना किया गया है। शिवहर के प्रभारी महाप्रबंधक प्रणय कश्यप को मुख्यालय और बक्सर के प्रभारी महाप्रबंधक मनीषा कुमारी को मुख्यालय में सहायक निदेशक बनाया गया है। तीन प्रधान लिपिक का भी तबादला दूसरे जिले में किया गया है।

255 पशु चिकित्सक और अधिकारियों का तबादला बिहार पशु चिकित्सा सेवा के 255 पशु चिकित्सक और अधिकारियों का तबादला किया गया है। कोसी क्षेत्रे के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. राजेश कुमार चौबे को पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान का निदेशक बनाया गया है। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। डॉ. सुनील कुमार ठाकुर को पशुपालन निदेशालय में अपर निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है।