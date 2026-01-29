प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बढ़ी, बिहार सेमीकंडक्टर नीति मंजूर; नीतीश कैबिनेट के 31 फैसले

संक्षेप: नीतीश कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में 31 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसमें एससी, एसटी, पिछड़ा और अति पिछड़ा छात्र-छात्राओं की प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप को बढ़ाने की स्वीकृति दी गई। साथ ही बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी को भी मंजूर कर लिया गया।

बिहार में एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़ा छात्र-छात्राओं को मिलने वाली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ ही, राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ाने के लिए नई सेमीकंडक्टर नीति को भी मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 31 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नीतीश कैबिनेट के निर्णय के अनुसार अब कक्षा 1 से 4 तक 1200 रुपये सालाना, 5वीं और छठी के स्टूडेंट्स को 2400 रुपये, कक्षा 7 से 10 तक 3600 रुपये और पहली से 10वीं तक के छात्रावासी को 6000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति मिलेगी। सरकार ने इसमें दो-गुना की बढ़ोतरी की है। वहीं, सीएम पिछड़ा वर्ग मेधावृति योजना के लिए पारिवारिक आय की सीमा को 1,50,000 रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये सालाना कर दिया गया है।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के तहत हर महीने मिलने वाली 1000 रुपये की राशि को दोगुना कर 2000 रुपये कर दिया गया है।

महिला रोजगार योजना की अगली रणनीति को कैबिनेट से मंजूरी 10 हजार रुपये पाने वालीं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की लाभार्थियों को 2 लाख की अतिरिक्त सहायता दिलाने के प्रयास शुरू किए जाएंगे। रोजगार शुरू करने वालीं महिलाओं को सरकार ट्रेनिंग देगी। उनके उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार, स्थानीय बाजार और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी।