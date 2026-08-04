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बांकीपुर जीत के साथ प्रशांत किशोर का अगला प्लान भी सेट, अब किस चुनाव पर जन सुराज की नजर

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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भाजपा के गढ़ बांकीपुर में उपचुनाव जीतकर विधायक बनने वाले प्रशांत किशोर ने अपना अगला प्लान बता दिया है। पीके ने खुलासा किया है कि अब उनकी जन सुराज पार्टी किस चुनाव की तैयारी में जुट गई है। 

Prashant Kishor Jan Suraaj Party
बांकीपुर उपचुनाव जीतकर विधायक बने जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (ANI Photo)

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से जीत के बाद जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का जोश हाई हो गया है। उन्होंने अपना अगला प्लान भी तैयार कर लिया है। बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी (BJP) का किला ढहाने के बाद पीके अब आगामी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। विधायक बनने के बाद उन्होंने खुद इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ विधायक बनने का चुनाव नहीं था, बल्कि इसका संदेश दिल्ली तक पहुंचाना था।

बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद प्रशांत किशोर का फोकस पार्टी का विस्तार करने पर रहेगा। फिलहाल पार्टी बिहार में ही सक्रिय रहेगी। जल्द ही बिहार पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसमें जन सुराज मजबूती से लड़ेगी। प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हर जिला परिषद में जन सुराज का चेयरमैन बनाना उनका लक्ष्य है।

बिहार पंचायत चुनाव लड़ेगी जन सुराज

पीके ने कहा कि राजनीति में आने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम आईना है। इस चुनाव में यह धारणा टूट गई कि बिहार में जाति का बंधन नहीं तोड़ा जा सकता है और दो धारा से अलग राजनीति नहीं हो सकती है। सभी जिला परिषद क्षेत्र और वार्ड में जन सुराज दलगत आधार पर चुनाव लड़ाएगा।

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बिहार में पंचायत चुनाव कब हैं?

बता दें कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल इसी साल खत्म होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने पूर्व में नवंबर-दिसंबर 2026 में पंचायत चुनाव कराने की बात कही थी। हालांकि, अब बिहार सरकार ने पंचायतों का परिसीमन कराने का फैसला लिया है। चर्चा है कि पंचायतों के नए परिसीमन के आधार पर ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इससे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों में देरी हो सकती है।

एमएलसी चुनाव भी लड़ेगी जन सुराज?

बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर इसी साल के अंत में संभावित चुनावों पर भी जन सुराज की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि, प्रशांत किशोर ने अक्टूबर-नवंबर में होने वाले एमएलसी चुनाव के बारे में कुछ नहीं कहा है। हालांकि, माना जा रहा है कि आगामी चुनाव में जन सुराज पार्टी अपने समर्थित प्रत्याशियों को भी मैदान में उतार सकती है।

दरअसल, बिहार विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक क्षेत्र की 8 सीटों का कार्यकाल नवंबर 2026 में खत्म होने जा रहा है। इनमें पटना, तिरहुत, दरभंगा और सारण की शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और पटना, तिरहुत, दरभंगा और कोसी के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर होने वाले चुनाव में मतदाता सीधे वोट डालकर अपना प्रत्याशी चुनेंगे।

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पीके बोले- बांकीपुर में 3 महीने में बदलाव दिखेगा

प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद कहा कि क्षेत्र में अगले तीन महीने के अंदर बदलाव दिखने लगेगा। हालांकि, वह बांकीपुर को बैंगलोर बनाने का वादा नहीं कर रहे हैं। मगर, कुछ ना कुछ तो काम जरूर नजर आएगा। उन्होंने कहा कि अगले एक-दो साल में बांकीपुर को आदर्श विधानसभा बनाना उनका लक्ष्य है। ताकि बिहार के 242 अन्य विधायकों पर लोकतांत्रिक दबाव बन सके कि एक चुनाव हुआ प्रतिनिधि क्या कर सकता है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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