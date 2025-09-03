Prashant Kishore hints to fight assembly election from Tejashwi Raghopur or Kargahar seat in Sasaram तेजस्वी के राघोपुर या करगहर से चुनाव लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर, कहा- नीतीश लड़ते तो वहीं लड़ता, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsPrashant Kishore hints to fight assembly election from Tejashwi Raghopur or Kargahar seat in Sasaram

तेजस्वी के राघोपुर या करगहर से चुनाव लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर, कहा- नीतीश लड़ते तो वहीं लड़ता

जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने संकेत दिया है कि वो तेजस्वी यादव की राघोपुर या सासाराम की करगहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पीके दोनों सीट एक साथ भी लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लड़ते तो वहीं से लड़ते।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटनाWed, 3 Sep 2025 02:19 PM
जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने साफ-साफ तो नहीं कहा है लेकिन संकेत दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट से या फिर रोहतास (सासाराम) में अपने जन्मस्थान की करगहर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने एक साथ दो सीट से लड़ने की भी बात कह दी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ते ही नहीं है, नहीं तो अगर जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अध्यक्ष लड़ते तो वो भी वहीं से लड़ते। पीके के नाम से प्रसिद्ध प्रशांत ने डिजिटल समाचार चैनल ‘बिहार तक’ के कार्यक्रम में सवाल-जवाब के दौरान यह बात कही है।

प्रशांत किशोर से पटना में बुधवार को आयोजित कार्यक्र में चुनाव लड़ने और लड़ाने पर सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा कि वो पहले भी कह चुके हैं और फिर दोहरा रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो वो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। जन सुराज पार्टी के सारे फैसलों की पटकथा लिखने वाले प्रशांत किशोर ने हालांकि कहा कि वो पार्टी से ऊपर नहीं हैं और पार्टी ही तय करेगी कि उन्हें चुनाव लड़ना है या नहीं और अगर लड़ना है तो कहां से। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार लड़ेंगे तो वो पार्टी से लड़कर भी मैदान में उतर जाएंगे।

नीतीश कुमार को पिछले दरवाजे का नेता बताते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने 20 साल से चुनाव लड़ना बंद कर दिया है। प्रशांत ने कहा कि वो दूसरों से कहते रहे हैं कि आदमी को दो जगह से चुनाव लड़ना चाहिए। या तो आप अपनी जन्मभूमि से लड़िए या फिर कर्मभूमि से। इस बयान का एक मतलब यह निकाला जा रहा है कि प्रशांत किशोर वैशाली जिले की राघोपुर और रोहतास जिले की करगहर दोनों सीट से एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं।

