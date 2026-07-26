पवन सिंह को प्रशांत किशोर ने दारूबाज कहा? बांकीपुर में बताया 9 नंबर पर स्कूल बैग का राज

एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्षेत्र में पैसा, मुर्गा भात, दारू, गाड़ी में पेट्रोल सब बंटेगा। सब कीजिएगा लेकिन, दारू पवन सिंह के लिए छोड़ दीजिएगा।

Prashant Kishor on Pawan Singh: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में प्रशांत किशोर का एक बयान चर्चा में है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि दारू मत पीजिएगा, उसे पवन सिंह के लिए छोड़ दीजिए। यह भी पूछा कि शराबबंदी में पवन सिंह का काम कैसे चल रहा है। उन्होंने बांकीपुर की जनता को 9वें स्थान पर उनके चुनाव चिन्ह स्कूल बैग होने का रहस्य भी बताया। मतदाताओं से बीजेपी को उखाड़ फेंकने की अपील की।

एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्षेत्र में पैसा, मुर्गा भात, दारू, गाड़ी में पेट्रोल सब बंटेगा। यह तीस तारीख तक चलता रहेगा। आप लोग पैसा ले लीजिएगा, खाते हैं तो मुर्गा भात खा लीजिएगा लेकिन, दारू मत पीजिएगा। उसे पवन सिंह के लिए छोड़ दीजिएगा। पीके के इस बयान पर जमकर ठहाके लगे।

30 जुलाई को है मतदान प्रशांत ने कहा कि नेता जो पैसा आपको दे रहे हैं वह आपका है। आपके वोट के सहारे अरबों लूटा है, उसी में से हजार पांच सौ दे रहा है। लेकिन, नेता जैसे आपका लाखों का वोट लेकर पांच साल भूल जाता है वैसे ही 30 जुलाई को वोटिंग के दिन उनको भूल जाइएगा। बूथ पर जाकर अपने चहेते स्कूल बस्ता को 9 नंबर पर बटन दबा दीजिएगा। पीके ने कहा कि सबकी बात सुनना है पर वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है।

गुप्त नवरात्रा की चर्चा की प्रशांत किशोर ने बताया कि जन सुराज के बस्ता को बैलेट पर 9 नंबर का स्थान माता भगवती की कृपा से मिला है। अभी गुप्त नवरात्रा चल रहा है। नवरात्रा में नवमी का सबसे अधिक महत्व होता है। इसलिए माता के आशीर्वाद में आप लोग भी बटन दबाकर शामिल हो जाइए। सबसे सबकुछ ले लीजिए और वोट के दिन बटन स्कूल बस्ता के 9 नंबर पर दबा दीजिएगा।

एक नेता को हराने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी जन सुराज के प्रत्याशी ने कहा कि एक प्रशांत किशोर को हराने के लिए बांकीपुर में बीजेपी को कितनी ताकत लगानी पड़ रही है। कितने नेता-संसाधन लगाने पड़ रहे हैं। एक तरीके से जन सुराज के हम लोग इसे अपनी जीत मानते हैं। जो भाजपा के नेता, विधायक, सांसद और मंत्री अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे थे। कम से कम चुनाव परिणाम आने से पहले ही ये लोग बांकीपुर की जनता के पास जा तो रहे हैं। यह बड़ी लोकतांत्रिक जीत है। यह जीत जन सुराज की नहीं बल्कि बांकीपुर के उन मतदाताओं की है जिन्होंने यह तय कर लिया है कि वो किसी राजनीतिक दल के किसी विचारधारा के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। उनके पास विकल्प है तो उसे जांचेंगे-परखेंगे अगर सही लगेगा तो मतदान भी करेंगे।