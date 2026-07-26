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पवन सिंह को प्रशांत किशोर ने दारूबाज कहा? बांकीपुर में बताया 9 नंबर पर स्कूल बैग का राज

By Sudhir Kumar
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एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्षेत्र में पैसा, मुर्गा भात, दारू, गाड़ी में पेट्रोल सब बंटेगा। सब कीजिएगा लेकिन, दारू पवन सिंह के लिए छोड़ दीजिएगा।

प्रशांत किशोर, पवन सिंह- फाइल फोटो
प्रशांत किशोर, पवन सिंह- फाइल फोटो

Prashant Kishor on Pawan Singh: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में प्रशांत किशोर का एक बयान चर्चा में है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि दारू मत पीजिएगा, उसे पवन सिंह के लिए छोड़ दीजिए। यह भी पूछा कि शराबबंदी में पवन सिंह का काम कैसे चल रहा है। उन्होंने बांकीपुर की जनता को 9वें स्थान पर उनके चुनाव चिन्ह स्कूल बैग होने का रहस्य भी बताया। मतदाताओं से बीजेपी को उखाड़ फेंकने की अपील की।

एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्षेत्र में पैसा, मुर्गा भात, दारू, गाड़ी में पेट्रोल सब बंटेगा। यह तीस तारीख तक चलता रहेगा। आप लोग पैसा ले लीजिएगा, खाते हैं तो मुर्गा भात खा लीजिएगा लेकिन, दारू मत पीजिएगा। उसे पवन सिंह के लिए छोड़ दीजिएगा। पीके के इस बयान पर जमकर ठहाके लगे।

30 जुलाई को है मतदान

प्रशांत ने कहा कि नेता जो पैसा आपको दे रहे हैं वह आपका है। आपके वोट के सहारे अरबों लूटा है, उसी में से हजार पांच सौ दे रहा है। लेकिन, नेता जैसे आपका लाखों का वोट लेकर पांच साल भूल जाता है वैसे ही 30 जुलाई को वोटिंग के दिन उनको भूल जाइएगा। बूथ पर जाकर अपने चहेते स्कूल बस्ता को 9 नंबर पर बटन दबा दीजिएगा। पीके ने कहा कि सबकी बात सुनना है पर वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है।

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गुप्त नवरात्रा की चर्चा की

प्रशांत किशोर ने बताया कि जन सुराज के बस्ता को बैलेट पर 9 नंबर का स्थान माता भगवती की कृपा से मिला है। अभी गुप्त नवरात्रा चल रहा है। नवरात्रा में नवमी का सबसे अधिक महत्व होता है। इसलिए माता के आशीर्वाद में आप लोग भी बटन दबाकर शामिल हो जाइए। सबसे सबकुछ ले लीजिए और वोट के दिन बटन स्कूल बस्ता के 9 नंबर पर दबा दीजिएगा।

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एक नेता को हराने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी

जन सुराज के प्रत्याशी ने कहा कि एक प्रशांत किशोर को हराने के लिए बांकीपुर में बीजेपी को कितनी ताकत लगानी पड़ रही है। कितने नेता-संसाधन लगाने पड़ रहे हैं। एक तरीके से जन सुराज के हम लोग इसे अपनी जीत मानते हैं। जो भाजपा के नेता, विधायक, सांसद और मंत्री अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे थे। कम से कम चुनाव परिणाम आने से पहले ही ये लोग बांकीपुर की जनता के पास जा तो रहे हैं। यह बड़ी लोकतांत्रिक जीत है। यह जीत जन सुराज की नहीं बल्कि बांकीपुर के उन मतदाताओं की है जिन्होंने यह तय कर लिया है कि वो किसी राजनीतिक दल के किसी विचारधारा के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। उनके पास विकल्प है तो उसे जांचेंगे-परखेंगे अगर सही लगेगा तो मतदान भी करेंगे।

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भाजपा के लोग कहां ठहरे हैं?

पीके ने कहा कि जिसकी सरकार रहती है थोड़ा बहुत वह दूसरों को परेशान करते हैं। जन सुराज के जो लोग होटलों में रुके हैं, अपने खर्चे से भी आएं हैं, हर दिन उन होटलों में रेड हो रहा है। भाजपा के लोग और इलेक्शन कमीशन यह बताए कि भाजपा के लोग यहां आकाश में रुके हैं। आखिर उन होटलों पर रेड क्यों नहीं हो रहा है? उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि आपका बिल कौन दे रहा है?

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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