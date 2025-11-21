एक-एक वार्ड जाएंगे, महिलाओं के पैसे का फॉर्म भरवाएंगे; 15 जनवरी से प्रशांत किशोर का नया अभियान

संक्षेप: प्रशांत किशोर ने अगले 18-20 महीनों का प्लान बना तैयार कर लिया है जिसकी शुरुआत 15 जनवरी(खरमास) के बाद होगी। प्रशांत अपनी टीम के साथ एक बार फिर बिहार प्रखंडों तक जाएंगे

Prashant Kishor Plan: प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हार से जन सुराज पार्टी हतोत्साहित नहीं है बल्कि ज्यादा ताकत से एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में काम करने को तैयार है। पीके ने अगले 18-20 महीनों का प्लान बना तैयार कर लिया है जिसकी शुरुआत 15 जनवरी(खरमास) के बाद होगी। प्रशांत अपनी टीम के साथ एक बार फिर बिहार प्रखंडों तक जाएंगे और वार्ड स्तर पर परिवारों को सरकार के वायदे के मुताबिक दो-दो लाख रुपये दिलाने का अभियान चलाएंगे।

भितिहरवा आश्रम में प्रेस वार्ता में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार सरकार के पैसा नहीं था पर वर्ल्ड बैंक के कर्ज के पैसे को डायवर्ट करके लोगों के खाते में भेजे गए। उन्हें बाद में दो-दो लाख देने का वादा भी किया गया। जन सुराज इसे दिलाने के लिए पूरे बिहार में वार्ड स्तर पर अभियान चलाएगा।सभी परिवारों का फॉर्म भरवाकर सरकार तक पहुंचाया जाएगा। जिन्हें दस हजार दिए गए उनका काम आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जन सुराज ले रहा है। सरकार या प्रशासन के अधिकारी कह सकते हैं कि महिलाओं ने फॉर्म नहीं भरा तो ऐसा कहने का मौका नहीं दिया जाएगा।

पीके ने कहा कि आने वाले 18-20 महीनों में हर वार्ड तक जाएंगे। इसकी शुरुआत 15 जनवरी के बाद अगले साल होगी। बिहार की डेढ़ करोड़ महिलाओं से फॉर्म भरवाने का जिम्मा जन सुराज का है। जन सुराज परिवार राज्य के एक लाख 18 हजार वार्डों में बैठक करेगा। और जिनसे वोट खरीदे गए उनसे फॉर्म भरवाएंगे ताकि उन्हें दो लाख मिल जाएं या पता चल जाए कि किसी भी लालच में पड़कर वोट बेचने का काम नहीं करना है। सभी प्रखंडों में बिहार नव निर्माण संकल्प के तहत अपने घर नहीं जाएंगे पर ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचकर उनका फॉर्म भरवाया जाएगा। अगर सरकार ने पैसा नहीं दिया तो सभी पीड़ितों के साथ पदाधिकारियों का घेराव किया जाएगा।