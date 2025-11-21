Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPrashant Kishor year-and-a-half plan Jan Suraj will work in 1.18 lakh wards of Bihar
एक-एक वार्ड जाएंगे, महिलाओं के पैसे का फॉर्म भरवाएंगे; 15 जनवरी से प्रशांत किशोर का नया अभियान

एक-एक वार्ड जाएंगे, महिलाओं के पैसे का फॉर्म भरवाएंगे; 15 जनवरी से प्रशांत किशोर का नया अभियान

संक्षेप:

प्रशांत किशोर ने अगले 18-20 महीनों का प्लान बना तैयार कर लिया है जिसकी शुरुआत 15 जनवरी(खरमास) के बाद होगी। प्रशांत अपनी टीम के साथ एक बार फिर बिहार प्रखंडों तक जाएंगे

Fri, 21 Nov 2025 12:43 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Prashant Kishor Plan: प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हार से जन सुराज पार्टी हतोत्साहित नहीं है बल्कि ज्यादा ताकत से एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में काम करने को तैयार है। पीके ने अगले 18-20 महीनों का प्लान बना तैयार कर लिया है जिसकी शुरुआत 15 जनवरी(खरमास) के बाद होगी। प्रशांत अपनी टीम के साथ एक बार फिर बिहार प्रखंडों तक जाएंगे और वार्ड स्तर पर परिवारों को सरकार के वायदे के मुताबिक दो-दो लाख रुपये दिलाने का अभियान चलाएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भितिहरवा आश्रम में प्रेस वार्ता में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार सरकार के पैसा नहीं था पर वर्ल्ड बैंक के कर्ज के पैसे को डायवर्ट करके लोगों के खाते में भेजे गए। उन्हें बाद में दो-दो लाख देने का वादा भी किया गया। जन सुराज इसे दिलाने के लिए पूरे बिहार में वार्ड स्तर पर अभियान चलाएगा।सभी परिवारों का फॉर्म भरवाकर सरकार तक पहुंचाया जाएगा। जिन्हें दस हजार दिए गए उनका काम आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जन सुराज ले रहा है। सरकार या प्रशासन के अधिकारी कह सकते हैं कि महिलाओं ने फॉर्म नहीं भरा तो ऐसा कहने का मौका नहीं दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:एनडीए ने 5.5 रुपये रोजाना में खरीदा बिहार का वोट, जन सुराज की हार पर पीके बोले
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

पीके ने कहा कि आने वाले 18-20 महीनों में हर वार्ड तक जाएंगे। इसकी शुरुआत 15 जनवरी के बाद अगले साल होगी। बिहार की डेढ़ करोड़ महिलाओं से फॉर्म भरवाने का जिम्मा जन सुराज का है। जन सुराज परिवार राज्य के एक लाख 18 हजार वार्डों में बैठक करेगा। और जिनसे वोट खरीदे गए उनसे फॉर्म भरवाएंगे ताकि उन्हें दो लाख मिल जाएं या पता चल जाए कि किसी भी लालच में पड़कर वोट बेचने का काम नहीं करना है। सभी प्रखंडों में बिहार नव निर्माण संकल्प के तहत अपने घर नहीं जाएंगे पर ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचकर उनका फॉर्म भरवाया जाएगा। अगर सरकार ने पैसा नहीं दिया तो सभी पीड़ितों के साथ पदाधिकारियों का घेराव किया जाएगा।

जबतक समाज के लोग नहीं सुधरेंगे तबतक कुछ नहीं होगा। लोगों को समझना होगा कि उनका वोट खरीदकर उनके साथ क्या अन्याय किया गया। सरकार ने पैसा नहीं दिया तो सरकारी अफसरों के खिलाफ आन्दोलन चलेगा जिन्होंने सरकार की वोट खरीदने की योजना को कार्यान्वित किया।

ये भी पढ़ें:घर छोड़कर सारी संपत्ति जन सुराज को दान, प्रशांत का 90 फीसदी कमाई भी देने का ऐलान
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Politics Prashant Kishor Jan Suraaj Party अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।