राजद के वोटर पर प्रशांत किशोर डाल रहे डोरे? कोसी के मुस्लिम मतदाताओं से की यह अपील

प्रशांत किशोर ने अररिया में मुस्लिम मतदाताओं से कहा कि अगर पहली वरीयता का वोट राजद को देना चाहते हैं तो दूसरी वरीयतता जन सुराज के प्रत्याशी रजनीश रंजन को दे दीजिए।

बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर विभिन्न दलों के नेताओं और प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जन सुराज पार्टी के नेता सह बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर सोमवार को कोसी स्नातक सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार रजनीश रंजन के लिए वोट मांगने अररिया पहुंचे। प्रशांत किशोर ने वहां के मतदाताओं और आम जनों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि अपना जीवन और बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए सोच समझ कर मतदान करें। जो लोग मेरे कहने के बाद भी लालटेन(राजद) के उम्मीदवार को ही वोट देना चाहते हैं वे दूसरी वरीयता का अपना वोट जन सुराज के प्रत्याशी को दें। अगर सभी मुस्लिम साथी एक जुट होकर वोट दे दिए तो बीस साल से बना भाजपा का किला ढह जाएगा।

प्रशांत किशोर ने कहा कि हर मतदाता के पास दो वोट हैं। कोसी क्षेत्र में मुस्लिम समाज के करीब 20 हजार से अधिक वोट हैं। इनमें दस हजार की हिस्सेदारी अररिया की है। किसी भी सूरत में वोट की ताकत को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आप पहली वरीयता में राजद के उम्मीदवार को अपना समर्थन देते हैं तो दूसरे नंबर का वोट जन सुराज के प्रत्याशी को दे दीजिए। मुस्लिम समाज के लोगों का वोट तय करेगा कि इस क्षेत्र में किसी जीत होगी। बहुत सारे ऐसे स्नातक हैं जो जागरुकता के आभाव में वोटर नहीं बन पाए। उन लोगों का काम है कि वोट के दिन अपने गांव-पंचायत, टोला-मोहल्ला में घूम-घूम कर वोटरों को समझाएं और उनका वोट कास्ट होने में सहयोग करें। आप लोगों ने एकजुट होकर वोट कर दिया तो 14 जिलों से भाजपा का 20 साल पुराना किला ढह जाएगा।

भाजपा उम्मीदवारों को हराइए प्रशांत किशोर ने एक सवाल के जबाब में कहा कि सम्राट चौधरी इतने अहंकारी हो हैं कि बांकीपुर चुनाव में कहा था कि कुत्ता-बिल्ली को भी खड़ा करेंगे, तो जनता वोट देगी। चुनाव के बाद भले ही इस बयान का खंडन किया गया, लेकिन अहंकार लगातार दिखाई दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सम्राट चौधरी का यह कहना कि मोदी जी ने घर दिया, तभी राम जी को घर मिला, अहंकार की पराकाष्ठा है। भगवान राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और जिनके हाथ में जीवन-मरण है, उन्हें भी भाजपा वाले मोदी जी से घर दिलवा रहे हैं। दूसरी ओर, जनता को घर, शिक्षा और रोजगार नहीं मिल पा रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस अहंकार पर अंकुश लगाने के लिए भाजपा उम्मीदवारों को हराइए।