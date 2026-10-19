राजद के वोटर पर प्रशांत किशोर डाल रहे डोरे? कोसी के मुस्लिम मतदाताओं से की यह अपील
प्रशांत किशोर ने अररिया में मुस्लिम मतदाताओं से कहा कि अगर पहली वरीयता का वोट राजद को देना चाहते हैं तो दूसरी वरीयतता जन सुराज के प्रत्याशी रजनीश रंजन को दे दीजिए।
बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर विभिन्न दलों के नेताओं और प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जन सुराज पार्टी के नेता सह बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर सोमवार को कोसी स्नातक सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार रजनीश रंजन के लिए वोट मांगने अररिया पहुंचे। प्रशांत किशोर ने वहां के मतदाताओं और आम जनों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि अपना जीवन और बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए सोच समझ कर मतदान करें। जो लोग मेरे कहने के बाद भी लालटेन(राजद) के उम्मीदवार को ही वोट देना चाहते हैं वे दूसरी वरीयता का अपना वोट जन सुराज के प्रत्याशी को दें। अगर सभी मुस्लिम साथी एक जुट होकर वोट दे दिए तो बीस साल से बना भाजपा का किला ढह जाएगा।
प्रशांत किशोर ने कहा कि हर मतदाता के पास दो वोट हैं। कोसी क्षेत्र में मुस्लिम समाज के करीब 20 हजार से अधिक वोट हैं। इनमें दस हजार की हिस्सेदारी अररिया की है। किसी भी सूरत में वोट की ताकत को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आप पहली वरीयता में राजद के उम्मीदवार को अपना समर्थन देते हैं तो दूसरे नंबर का वोट जन सुराज के प्रत्याशी को दे दीजिए। मुस्लिम समाज के लोगों का वोट तय करेगा कि इस क्षेत्र में किसी जीत होगी। बहुत सारे ऐसे स्नातक हैं जो जागरुकता के आभाव में वोटर नहीं बन पाए। उन लोगों का काम है कि वोट के दिन अपने गांव-पंचायत, टोला-मोहल्ला में घूम-घूम कर वोटरों को समझाएं और उनका वोट कास्ट होने में सहयोग करें। आप लोगों ने एकजुट होकर वोट कर दिया तो 14 जिलों से भाजपा का 20 साल पुराना किला ढह जाएगा।
भाजपा उम्मीदवारों को हराइए
प्रशांत किशोर ने एक सवाल के जबाब में कहा कि सम्राट चौधरी इतने अहंकारी हो हैं कि बांकीपुर चुनाव में कहा था कि कुत्ता-बिल्ली को भी खड़ा करेंगे, तो जनता वोट देगी। चुनाव के बाद भले ही इस बयान का खंडन किया गया, लेकिन अहंकार लगातार दिखाई दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सम्राट चौधरी का यह कहना कि मोदी जी ने घर दिया, तभी राम जी को घर मिला, अहंकार की पराकाष्ठा है। भगवान राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और जिनके हाथ में जीवन-मरण है, उन्हें भी भाजपा वाले मोदी जी से घर दिलवा रहे हैं। दूसरी ओर, जनता को घर, शिक्षा और रोजगार नहीं मिल पा रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस अहंकार पर अंकुश लगाने के लिए भाजपा उम्मीदवारों को हराइए।
सीधी लड़ाई रजनीश रंजन और एनके यादव के बीच
चुनावी समीकरण समझाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि कोसी स्नातक क्षेत्र में मुख्य मुकाबला जन सुराज समर्थित प्रत्याशी रजनीश रंजन और भाजपा उम्मीदवार एन.के. यादव के बीच है। उन्होंने बाकीपुर पटना का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह वहां सभी वर्गों ने एकजुट होकर भाजपा को शिकस्त दी,वही फार्मूला यहां भी लागू किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें