प्रशांत किशोर 6 महीने में संन्यास ले लेंगे अगर नीतीश ने किया एक काम, बिहार में ही रहेंगे-घूमेंगे

संक्षेप: बिहार चुनाव में जन सुराज पार्टी की करारी की जिम्मेदारी लेते हुए प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को चुनौती दी है और कहा कि 6 महीने में एक काम हो जाएगा तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में शर्मनाक हार झेलने वाली जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर नतीजों के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह बिहार नहीं छोड़ने वाले हैं, गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरुक करने का काम जारी रखेंगे। हालांकि, बिहार चुनाव में हार का वह प्रायश्चित करेंगे। इसके लिए वह 20 नवंबर को अपने गांधी आश्रम में सामूहिक रूप से मौन उपवास करेंगे। पीके ने फिलहाल राजनीति छोड़ने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि वह 6 महीने में संन्यास ले लेंगे अगर नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार एक काम काम कर लेगी।

पटना में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने जन सुराज पार्टी को बिहार चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने और हार मिलने की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। उन्होंने कहा कि वह साढ़े 3 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प आए थे। ईमानदार प्रयास किया लेकिन बिल्कुल सफलता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि वह बिहार में व्यवस्था परिवर्तन तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी नहीं करा सकें। कुछ गलती हुई होगी, इसलिए जनता ने हम पर भरोसा नहीं दिखाया।

पीके बोले- इस स्थिति में 6 महीने बाद ले लूंगा संन्यास प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने 40 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं लाई थी। स्वरोजगार योजना के तहत डेढ़ करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे गए। सरकार ने यह भी वादा किया था कि 6 महीने में 2-2 लाख रुपये देने का वादा भी किया गया था। पीके ने कहा कि अब नीतीश और भाजपा की सरकार पर यह जिम्मेदारी है कि वह 2-2 लाख रुपये इन परिवारों को दें, ताकि इनकी गरीबी दूर हो सके।