प्रशांत किशोर खुद नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, जन सुराज पार्टी को 243 सीट पर लड़ाएंगे: सूत्र

बिहार चुनाव: बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से राजनीतिक गतिवधियां काफी तेज हैं। इस बीच जन सुराज पार्टी आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने वाली है। अब यह खबर सामने आ रही है कि जन सुराज सुप्रीमो प्रशांत किशोर खुद बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को वो लड़ाएंगे। इसके अलावा प्रशांत किशोर सिर्फ फैसला लेने और रणनीतिकार की भूमिका में रहेंगे।

आपको याद दिला दें कि कुछ समय पहले प्रशांत किशोर ने खुद लड़ने के मसले पर पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि अगर पार्टी कहेगी तो वो लड़ेंगे। उनके तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट या फिर अपने जन्मभूमि रोहतास जिले की करगहर सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा चली थी। अटकलें इस बात की भी थी कि पार्टी उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी करने वाली है उसमें प्रशांत किशोर का भी नाम हो सकता है। हालांकि, अब सूत्र यह बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर खुद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे।

जन सुराज ने चंदे के लिए चलाया अभियान पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को चंदा इकट्ठा करने के अभियान की शुरुआत की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने यह भी दावा किया कि पार्टी ने बिहार की राजग सरकार पर 70,000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

एक संवाददाता सम्मेलन में जन सुराज योगदान ऐप लांच करते हुए उदय सिंह ने दावा किया कि लोग पार्टी के उत्थान में योगदान देने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ लोग अब इस ऐप के जरिए 100 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का योगदान कर सकते हैं, जो हिंदी और अंग्रेज़ी में उपलब्ध है।" उदय सिंह ने दावा किया कि जन सुराज पार्टी लगातार राजग सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों का पर्दाफ़ाश कर रही है।