बांकीपुर की जनता से डायरेक्ट बात कर समस्याएं जानेंगे प्रशांत किशोर, किस वार्ड में कब जन संवाद; जानिए

बांकीपुर के नए विधायक प्रशांत किशोर अब ऐक्शन में हैं। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता से डायरेक्ट बातचीत करने का प्लान तैयार किया है। इसके तहत पीके अलग-अलग वार्डों के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे।

बांकीपुर के नए विधायक प्रशांत किशोर अब अपने क्षेत्र की जनता से डायरेक्ट बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे। दरअसल बांकीपुर विधानसभा में जीत के बाद जन सुराज पार्टी के सूत्रधार और संस्थापक प्रशांत किशोर बांकीपुर की जनता से सीधा संवाद कर क्षेत्र के लोगों से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत 11 अगस्त को बांकीपुर के वार्ड संख्या 15, 18 और 40 से होगी। मालूम हो कि 11 अगस्त से 19 अगस्त तक आठ दिनों में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र मे पड़ने वाले 24 वार्डों में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर आम लोगों से क्षेत्र के विकास और आगे की कार्ययोजना पर विस्तार पर चर्चा करेंगे। जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार भारती द्वारा बुधवार को जन संवाद कार्यक्रम वार्डवार तिथियां जारी की है। जन संवाद कार्यक्रम पर विराम 19 अगस्त को वार्ड संख्या 41 में संवाद कार्यक्रम से होगा।

इन वार्डों में होगा संवाद दिनांक - वार्ड संख्या 11 अगस्त - 15, 18 और 40

12 अगस्त - 19, 22, 23 और 26

13 अगस्त - 29, 16 और 39

14 अगस्त - 17, 38 और 25

16 अगस्त - 30, 24 और 27

17 अगस्त - 28, 31, 35 और 21

18 अगस्त - 37, 42 और 36

19 अगस्त - 41

422 मतदान केंद्रों पर बढ़त मिली - प्रशांत किशोर बहरहाल बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत की चर्चा काफी है। इस उपचुनाव में राजद के प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई थी। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इससे पहले मंगलवार को कहा था कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में उनकी जीत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के "अहंकार" की हार है। उन्होंने कहा था कि उन्हें सभी 422 मतदान केंद्रों पर बढ़त मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि समाज के हर वर्ग ने उनका समर्थन किया।