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बांकीपुर की जनता से डायरेक्ट बात कर समस्याएं जानेंगे प्रशांत किशोर, किस वार्ड में कब जन संवाद; जानिए

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
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बांकीपुर के नए विधायक प्रशांत किशोर अब ऐक्शन में हैं। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता से डायरेक्ट बातचीत करने का प्लान तैयार किया है। इसके तहत पीके अलग-अलग वार्डों के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। 

Prashant Kishor
प्रशांत किशोर अब बांकीपुर की जनता से सीधा संवाद करेंगे।

बांकीपुर के नए विधायक प्रशांत किशोर अब अपने क्षेत्र की जनता से डायरेक्ट बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे। दरअसल बांकीपुर विधानसभा में जीत के बाद जन सुराज पार्टी के सूत्रधार और संस्थापक प्रशांत किशोर बांकीपुर की जनता से सीधा संवाद कर क्षेत्र के लोगों से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत 11 अगस्त को बांकीपुर के वार्ड संख्या 15, 18 और 40 से होगी। मालूम हो कि 11 अगस्त से 19 अगस्त तक आठ दिनों में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र मे पड़ने वाले 24 वार्डों में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर आम लोगों से क्षेत्र के विकास और आगे की कार्ययोजना पर विस्तार पर चर्चा करेंगे। जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार भारती द्वारा बुधवार को जन संवाद कार्यक्रम वार्डवार तिथियां जारी की है। जन संवाद कार्यक्रम पर विराम 19 अगस्त को वार्ड संख्या 41 में संवाद कार्यक्रम से होगा।

इन वार्डों में होगा संवाद

दिनांक - वार्ड संख्या

11 अगस्त - 15, 18 और 40

12 अगस्त - 19, 22, 23 और 26

13 अगस्त - 29, 16 और 39

14 अगस्त - 17, 38 और 25

16 अगस्त - 30, 24 और 27

17 अगस्त - 28, 31, 35 और 21

18 अगस्त - 37, 42 और 36

19 अगस्त - 41

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422 मतदान केंद्रों पर बढ़त मिली - प्रशांत किशोर

बहरहाल बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत की चर्चा काफी है। इस उपचुनाव में राजद के प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई थी। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इससे पहले मंगलवार को कहा था कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में उनकी जीत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के "अहंकार" की हार है। उन्होंने कहा था कि उन्हें सभी 422 मतदान केंद्रों पर बढ़त मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि समाज के हर वर्ग ने उनका समर्थन किया।

बांकीपुर सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई थी। हाल ही में इस सीट पर उपचुनाव कराया गया और परिणाम सोमवार को घोषित किए गए, जिसमें किशोर ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को 19 हजार से अधिक मतों से हराया। प्रशांत किशोर ने कहा था कि चुनाव रणनीतिकार के रूप में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे विभिन्न नेताओं के साथ काम किया है, लेकिन बांकीपुर की जनता ने उन्हें प्रत्यक्ष समर्थन देकर नयी जिम्मेदारी सौंपी है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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