Hindi NewsBihar NewsPrashant Kishor warns Samrat Choudhary to expose his benami properties after BJP leader indicated action after election

बंगाल में BJP देख ली हमको? सम्राट चौधरी की बेनामी संपत्ति बताने की प्रशांत किशोर की धमकी

भाजपा नेता सम्राट चौधरी को जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने धमकी दी है कि वो अब उनकी बेनामी संपत्तियों की लिस्ट जारी करेंगे। चौधरी ने चुनाव के बाद प्रशांत पर चंदे में गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई का संकेत दिया था।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 2 Oct 2025 05:34 PM
बंगाल में BJP देख ली हमको? सम्राट चौधरी की बेनामी संपत्ति बताने की प्रशांत किशोर की धमकी

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के सूत्रधार प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बीच लड़ाई तीखी हो रही है। सम्राट चौधरी ने चंदे में गड़बड़ी पर सवाल उठाया लेकिन चुनाव से पहले कार्रवाई नहीं करने का संकेत दिया तो प्रशांत किशोर ने चुनाव के बाद ऐक्शन की अनकही धमकी पर कहा कि वो अब सम्राट चौधरी की बेनामी संपत्तियों की लिस्ट जारी करेंगे। प्रशांत किशोर ने पहले ही अशोक चौधरी पर बेनामी संपत्तियों को लेकर हमला बोल रखा है।

सम्राट चौधरी ने एक डिजिटल चैनल से बातचीत में प्रशांत किशोर या जन सुराज पार्टी पर किसी कार्रवाई के सवाल पर कहा था कि उन्हें चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने का मौका नहीं देंगे। इस बात का मतलब प्रशांत किशोर ने चुनाव के बाद संभावित ऐक्शन के तौर पर निकाला है। सम्राट ने कहा था- “आप जांच करिए, पता चलेगा कि सब शेल कंपनी से पैसा आया। जिस कंपनी का औकात ही 10 लाख का है, वो 2 करोड़ का चंदा दे रही है। सब (जांच) होगा। समय से होता है। राजनीतिक लाभ देने के लिए हम नहीं बैठे हैं। कोई गलत करेगा तो बच नहीं सकता है।”

शांत नहीं बैठे सम्राट, जवाब में प्रशांत से सवाल- कंपनी की औकात 1 लाख, चंदा 2 करोड़ कैसे दिया?

प्रशांत ने सम्राट को जवाब में उनकी बेनामी संपत्ति का खुलासा करने की धमकी दी है। अब तक तारापुर हत्याकांड में सम्राट के कम उम्र बताकर जेल से छूटने तक सीमित रहे प्रशांत ने सम्राट की बेनामी संपत्ति बताने की धमकी दी है। प्रशांत ने भी उसी चैनल से बातचीत में कहा- “हमको डरा रहे हो, धमकी दे रहे हो कि चुनाव के बाद देखेंगे। हम जहां भी जिसे चुनाव लड़वाने में मदद करते हैं तो विरोधी कहता है कि तुमको देख लेंगे। भाजपा हमको बंगाल में देख ली क्या। हमको फर्जीवाड़ा या ठेकेदारी करना है कि देख लोगे। कितना बेनामी संपत्ति बनाए हैं, अभी वो भी जारी करेंगे। किसके-किसके नाम पर जमीन खरीदा है ये आदमी।”

सम्राट चौधरी के खिलाफ राजभवन पहुंची जन सुराज पार्टी, कहा- ऐक्शन नहीं हुआ तो कोर्ट जाएंगे

प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में कोई पैदा नहीं हुआ है जो उन पर हमला कर दे। प्रशांत ने कहा कि जब चोर-अपराधी नहीं डर रहे हैं तो वो क्यों डरें। सम्राट को अपनी धमकी आगे बढ़ाते हुए प्रशांत ने कहा- “अगर जन सुराज का सीएम बन गया तो सम्राट चौधरी का क्या होगा। आप हमको धमकी दे रहे हो। भ्रष्ट नेता और अफसर जितना पूजा-पाठ जानते हैं, करना शुरू कर दें। जो करना है, कर लो। ये मनाओ कि जन सुराज किसी तरह ना जीते। अगर जीता तो तुम्हारी खैर नहीं है। जितना लूटे हो, नामी-बेनामी, सब वसूल लिया जाएगा।”

