बंगाल में BJP देख ली हमको? सम्राट चौधरी की बेनामी संपत्ति बताने की प्रशांत किशोर की धमकी

भाजपा नेता सम्राट चौधरी को जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने धमकी दी है कि वो अब उनकी बेनामी संपत्तियों की लिस्ट जारी करेंगे। चौधरी ने चुनाव के बाद प्रशांत पर चंदे में गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई का संकेत दिया था।

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के सूत्रधार प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बीच लड़ाई तीखी हो रही है। सम्राट चौधरी ने चंदे में गड़बड़ी पर सवाल उठाया लेकिन चुनाव से पहले कार्रवाई नहीं करने का संकेत दिया तो प्रशांत किशोर ने चुनाव के बाद ऐक्शन की अनकही धमकी पर कहा कि वो अब सम्राट चौधरी की बेनामी संपत्तियों की लिस्ट जारी करेंगे। प्रशांत किशोर ने पहले ही अशोक चौधरी पर बेनामी संपत्तियों को लेकर हमला बोल रखा है।

सम्राट चौधरी ने एक डिजिटल चैनल से बातचीत में प्रशांत किशोर या जन सुराज पार्टी पर किसी कार्रवाई के सवाल पर कहा था कि उन्हें चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने का मौका नहीं देंगे। इस बात का मतलब प्रशांत किशोर ने चुनाव के बाद संभावित ऐक्शन के तौर पर निकाला है। सम्राट ने कहा था- “आप जांच करिए, पता चलेगा कि सब शेल कंपनी से पैसा आया। जिस कंपनी का औकात ही 10 लाख का है, वो 2 करोड़ का चंदा दे रही है। सब (जांच) होगा। समय से होता है। राजनीतिक लाभ देने के लिए हम नहीं बैठे हैं। कोई गलत करेगा तो बच नहीं सकता है।”