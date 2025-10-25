Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPrashant Kishor warns Muslims from RJD do not become kerosene for Lalu lantern
मोदी के डर से लालू के लालटेन का किरासन मत बनें, प्रशांत किशोर ने मुसलमानों RJD से आगाह किया

मोदी के डर से लालू के लालटेन का किरासन मत बनें, प्रशांत किशोर ने मुसलमानों RJD से आगाह किया

संक्षेप: Bihar Chunav: जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने मुसलमान वोटरों से कहा है कि  नरेंद्र मोदी के डर से लालू यादव के लालटेन का किरासन तेल नहीं बनें।

Sat, 25 Oct 2025 05:36 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान तेज हो गया है। अमित शाह, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर समेत सभी दलों के नेता वोटरों के बीच पसीना बहा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम वोटरों का मत हासिल करने के लिए लालू-मोदी कार्ड खेला है। कहा है कि नरेंद्र मोदी के डर से मुसलमान लालू यादव के लालटेन का किरासन तेल नहीं बनें। शनिवार को प्रशांत किशोर जन सुराज के उम्मीदवारों के प्रचार में पूर्वी चंपारण गए थे।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Latest News Prashant Kishor अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।