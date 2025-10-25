Hindi NewsBihar NewsPrashant Kishor warns Muslims from RJD do not become kerosene for Lalu lantern
मोदी के डर से लालू के लालटेन का किरासन मत बनें, प्रशांत किशोर ने मुसलमानों RJD से आगाह किया
संक्षेप: Bihar Chunav: जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने मुसलमान वोटरों से कहा है कि नरेंद्र मोदी के डर से लालू यादव के लालटेन का किरासन तेल नहीं बनें।
Sat, 25 Oct 2025 05:36 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान तेज हो गया है। अमित शाह, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर समेत सभी दलों के नेता वोटरों के बीच पसीना बहा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम वोटरों का मत हासिल करने के लिए लालू-मोदी कार्ड खेला है। कहा है कि नरेंद्र मोदी के डर से मुसलमान लालू यादव के लालटेन का किरासन तेल नहीं बनें। शनिवार को प्रशांत किशोर जन सुराज के उम्मीदवारों के प्रचार में पूर्वी चंपारण गए थे।
