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खुद बांकीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला नहीं कर पा रहे प्रशांत किशोर? बोले- कैंडिडेट जन सुराज तय करेगी

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Prashant Kishor Bankipur: बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं लड़े जन सुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर अब बांकीपुर सीट से खुद उप-चुनाव लड़ने का मन नहीं बना पा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की खाली सीट भाजपा का गढ़ है।

खुद बांकीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला नहीं कर पा रहे प्रशांत किशोर? बोले- कैंडिडेट जन सुराज तय करेगी

Prashant Kishor Bankipur: जन सुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट से खुद उपचुनाव लड़ने का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चीफ नितिन नवीन द्वारा खाली की गई बांकीपुर सीट पिछले तीन दशक में हुए 9 चुनाव से भाजपा का गढ़ बनी हुई है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट पर अब उप-चुनाव होना है। प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि जन सुराज पार्टी बांकीपुर का चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी, लेकिन खुद लड़ेंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब हर बार टाल जा रहे हैं। प्रशांत ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, जबकि करगहर और राघोपुर से उनके खुद लड़ने की काफी चर्चा हुई थी।

जन सुराज की बैठक के सिलसिले में सारण गए प्रशांत किशोर से पत्रकारों ने बांकीपुर से लड़ने पर फिर से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा- ‘हम लोगों को लगता है कि बांकीपुर का चुनाव पिछले सात-आठ महीने से चल रही सरकार के काम पर जनमत संग्रह होगा। जनता से चुनाव में बड़े-बडे़ वादे किए गए। नीतीश कुमार का चेहरा आगे रखा गया। 10 हजार रुपये दिया गया। 2 लाख का लालच दिया गया। 1 करोड़ नौकरी की बात कही गई। सरकार जो अभी कर रही है, वो ठीक इसके उलट है। सरकार 2 लाख कब देगी, ये नहीं बता रही। नीतीश को क्यों हटाया गया, ये नहीं बता रही। लाल गमछा और हरा गमछा की बात कर रही है। जाति पूछकर गोली चलाने की बात हो रही है।’

नितिन नवीन वाली बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर ठोकेंगे ताल? BJP के गढ़ में सेंधमारी के लिए जनसुराज बेताब

उन्होंने कहा कि जन सुराज पूरी ताकत से बांकीपुर का चुनाव लड़ेगी। वहां भाजपा को जन सुराज ही हरा सकती है। कांग्रेस और राजद वहां कई चुनाव से भाजपा को हरा नहीं पाई है। पत्रकारों ने फिर से उनके खुद लड़ने की चर्चा पर सवाल पूछा तो पीके ने कहा- ‘ये तो पार्टी तय करेगी। मैंने आपको एक शब्द में कह दिया कि बांकीपुर का चुनाव जीतने के लिए जन सुराज पार्टी को जो कुछ भी करना पड़ेगा, वो सब कुछ किया जाएगा।’

सीएम आवास में डिप्टी सीएम आवास क्यों मिलाया, सरकार जवाब दे: प्रशांत किशोर

राबड़ी देवी के बंगले को लेकर चल रहे विवाद पर प्रशांत ने कहा कि यह सरकार और राबड़ी देवी के बीच का मामला है। उन्होंने सरकार से जवाब देने कहा कि डिप्टी सीएम के आवास को सीएम के आवास में क्यों मिलाया गया है। उन्होंने कहा- ‘1 अणे मार्ग पहले से 8 एकड़ में फैला हुआ बंगला है। पहली बार सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी ने बगल में देशरत्न मार्ग का डिप्टी सीएम वाला बंगला को भी सीएम आवास में मिला दिया है। महाराष्ट्र के सीएम का बंगला 10-15 कट्ठा में है। बिहार के सीएम को 8 एकड़ से भी पूरा नहीं हो पा रहा है तो 5-6 एकड़ का बंगला मिला दिया। दूसरों से कहते हैं कि बड़े बंगला में नहीं रहो और अपने बंगला को पीएम के बंगले से भी बड़ा बना रहे हैं तो सवाल तो होगा।’

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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