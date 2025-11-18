Hindustan Hindi News
JDU के 25 सीट जीतने पर संन्यास की बात से पलटे प्रशांत किशोर, कहा- नीतीश ने पैसे से वोट खरीदा है

संक्षेप: जन सुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू के 25 से ज्यादा सीटें जीतने पर राजनीति छोड़ने की बात से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि वो पार्टी में किसी पद पर नहीं हैं, जिससे वो इस्तीफा दे दें।

Tue, 18 Nov 2025 12:52 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान
जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के सुप्रीमो प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के 25 से ज्यादा सीट जीतने पर राजनीति से संन्यास लेने की बात से पलट गए हैं। चुनाव नतीजों में जन सुराज पार्टी को 0 और जेडीयू को 85 सीट मिलने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए प्रशांत किशोर ने कहा कि वो जन सुराज में किसी पद पर नहीं हैं, जिससे वो इस्तीफा दे दें। पीके के नाम से मशहूर चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि उन्होंने यह नहीं कहा था कि वो बिहार छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि आगे भी वो बिहार में ही रहेंगे और यहीं घूमते रहेंगे।

प्रशांत किशोर ने जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चुनाव से पहले 10 हजार रुपये नकद देने को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की जीत से जोड़ते हुए कहा कि नीतीश ने पैसे देकर वोट खरीदे हैं। उन्होंने अब कहा है कि अगर योजना के प्रावधान और नियमों के तहत 6 महीने के बाद सरकार उन महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपये दे देती है तो वो राजनीति और बिहार छोड़ देंगे।

