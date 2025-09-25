prashant kishor trolled after said chori chamari in a interview people said he should apologize 'चोरी-चमारी' की बात कर बुरे फंसे प्रशांत किशोर, जमकर हो रहे ट्रोल; माफी की मांग, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsprashant kishor trolled after said chori chamari in a interview people said he should apologize

'चोरी-चमारी' की बात कर बुरे फंसे प्रशांत किशोर, जमकर हो रहे ट्रोल; माफी की मांग

प्रशांत किशोर ने कहा, '100 करोड़ के नोटिस से हमको डराने की कोशिश कर रहे हो। भाजपा के एक नेता ने कहा कि इनको जेल भिजवा कर दम लेंगे। सात जन्म लोगे तो भी हमको जेल नहीं भिजवा सकते। हम लोग क्या 'चोरी-चमारी' करने वाले लोग हैं। बिहार के लिए लड़ रहे हैं।'

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 25 Sep 2025 06:57 AM
share Share
Follow Us on
'चोरी-चमारी' की बात कर बुरे फंसे प्रशांत किशोर, जमकर हो रहे ट्रोल; माफी की मांग

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज है। इस बीच एक साक्षात्कार के दौरान जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा कह दिया कि वो अब सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। लोग प्रशांत किशोर से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर बिहार के बड़े दिग्गज नेताओं पर एक से बढ़कर एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल और अशोक चौधरी पर संगीन आरोप मढ़े हैं।

हाल ही में एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि वो जल्द ही बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ एक और बड़ा खुलासा करेंगे। लेकिन इस इंटरव्यू के दौरान प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा कह दिया कि वो अब ट्रोल होने लगे हैं। 'न्यूज नेशन' से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा, 'अशोक चौधरी ने मुझे 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है। मैं उनपर एक-दो दिन में एक और खुलासा कर देता हूं ताकि वो मुझे 100 करोड़ का एक और नोटिस भेज दें। अशोक चौधरी जी हिंदी में सुन लीजिए अब आप पर नई किस्त जारी करने जा रहा हूं। एक-दो और वकील रख लीजिए।

ये भी पढ़ें:अशोक चौधरी एक और नोटिस तैयार कर लें; पीके ने कहा- 2 दिन में और खुलासा करेंगे

100 करोड़ के नोटिस से हमको डराने की कोशिश कर रहे हो। भाजपा के एक नेता ने कहा कि इनको जेल भिजवा कर दम लेंगे। सात जन्म लोगे तो भी हमको जेल नहीं भिजवा सकते। हम लोग क्या 'चोरी-चमारी' करने वाले लोग हैं। बिहार के लिए लड़ रहे हैं, इस धरती के लिए लड़ रहे हैं। अपना जीवन खपा रहे हैं। ये मेरा अहंकार नहीं बल्कि बिहार के लोगों के प्रति हमारी जिम्मेवारी है।

दरअसल बिहार में सामान्य बोलचाल की भाषा में 'चोरी-चकारी' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पीके ने जब 'चोरी-चमारी' शब्द का इस्तेमाल किया तो एक्स पर कुछ लोग इसे जाति का अपमान बता प्रशांत किशोर को ट्रोल करने लगे।

ये भी पढ़ें:बिहार के इस जिले में 500 मेगावाट का सोलर बिजली घर, कोल इंडिया ने मांगी जमीन

क्यो बोले लोग

एक्स पर मिस्टर मौर्या नाम के एक यूजर ने लिखा, 'चोरी-चमारी'जैसी जातिवादी भाषा प्रशांत किशोर पांडे की दलितों के प्रति गहरी नफ़रत को दिखाती है। यह वक्तव्य SC/ST Act 1989 की धारा 3(1)(r) तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 194 व 196 के तहत अपराध है। रमेश कुमार ने लिखा, 'ये चोरी तौ समझ में आ गई। उपरोक्त वीडियो में "चोरी चमारी", इस चमारी से आपका क्या तात्पर्य है।चमार जाति को चोरी से जोड़ने के लिए NCSC क्यों ना प्रशांत किशोर जी के खिलाफ आगे की कार्यवाही करे।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'इतने साल देश को दिये अमूल्य योगदान के बाद भी… चमार जाति को चोर कहना? बहुत पीड़ादायक है , ये वही सोच है जो लाइट ऑफ एशिया तथागत बुद्ध के प्रति बाल्मिकी रामायण में झलकती है।'

डॉक्टर लक्ष्मी यादव ने लिखा, चोरी' के साथ SC में आने वाली एक बहुजन परिवार की जाति को जोड़कर अपमानित करने वाला यह शख़्स कथित तौर पर पढ़ा-लिखा होने का शोर करता है। डिग्री और आँकड़ों की बात का दावा करता है।सियासत बदलने का शिगूफ़ा लेकर आया है। मगर इस 'मैनेजर' की जातिवादी मानसिकता इसके तमाम दावों के खोखलेपन को ज़ाहिर कर रही है। देश से माफ़ी माँगनी होगी। ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा।

संत कबीर कह गये-

"पंडित मिथ्या करहु विचारा। ना वह सृष्टि, न सिरजनहारा॥"

सतगुरु रविदास कह गये-

"जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत

⁠फिरहिं अजहुँ बानारसी आसपासा।

आचार सहित बिप्र करहिं डँडउति

⁠तिन तनै रविदास दासानुदासा॥'

ये भी पढ़ें:बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा छह अक्टूबर के बाद, निर्वाचन आयोग ने CS को लिखा खत