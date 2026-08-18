प्रशांत किशोर ने शपथ लेने के बाद बांकीपुर का पहला मुद्दा पकड़ा, बिहार के डीजीपी से मिले
जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से विधायक पद की शपथ लेने के अगले दिन बिहार के डीजीपी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बांकीपुर और पटना शहर से जुड़े मुद्दों को उठाया और उनके समाधान पर बात की।
पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर ने शपथ लेने के बाद अपने क्षेत्र का पहला मुद्दा पकड़ लिया है। इस संबंध में उन्होंने बुधवार को बिहार के डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात की। पीके ने डीजीपी से मिलकर बांकीपुर को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने की मांग उठाई। उन्होंने यह भी कहा कि वह सरकार से मिलकर एक बहु विभागीय बैठक और वर्कशॉप करेंगे। अगले 2-3 सालों में पूरे पटना शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था बेहतर की जाएगी। प्रशांत किशोर ने सोमवार को विधायक पद की शपथ ली थी।
जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर मंगलवार को डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात करने उनके कार्यालय पहुंचे। उन्होंने डीजीपी के सामने अपने विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर से जुड़े मुद्दे उठाए। डीजीपी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में पीके ने कहा कि बांकीपुर में अनरेगुलेटेड वेंडिंग सेंटर बने हुए हैं। उनमें दुकानदारों से पुलिसकर्मियों द्वारा पैसे लेने की शिकायतें मिल रही हैं। इस मुद्दे पर भी डीजीपी से बात हुई है। इसके अलावा, उन्होंने डीजीपी से सूखे नशे पर नियंत्रण लाने के लिए भी उचित कदम उठाने को कहा।
पटना में ट्रैफिक को सुधारने का प्लान बने- पीके
पीके ने कहा कि पटना में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक मजबूत प्लान बनाना होगा। देश भर की जो एजेंसियां, संस्थाएं जो अभी बिहार में काम कर रहे हैं या आगे काम कर सकते हैं, उनको एक साथ लाकर बैठक कराने पर सहमति बनी है।
जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सोमवार को बिहार विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली थी। स्पीकर प्रेम कुमार ने उन्हें अपने चैंबर में शपथ दिलाई। पीके ने हाल ही में बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को हराकर जीत दर्ज की थी। वह जन सुराज पार्टी के पहले और एकमात्र विधायक हैं।
बांकीपुर के लिए पीके के ऐलान
उपचुनाव जीतने के बाद उन्होंने बांकीपुर को आदर्श विधानसभा बनाने का वादा किया था। पीके बांकीपुर के 10 हजार बेरोजगार युवाओं को प्राइवेट नौकरी दिलाने और निजी स्कूलों की फीस कम कराने पर का भी ऐलान कर चुके हैं।
भाजपा को गढ़ में हराया
पटना की बांकीपुर सीट को बीते 3 दशकों तक भाजपा का गढ़ माना जाता था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से पांच बार विधायक रह चुके हैं। नितिन के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। इस पर हाल ही में उपचुनाव हुए। 3 अगस्त को जारी नतीजों में पीके ने भाजपा कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा को 19 हजार से अधिक वोटों के अंतर से हरा दिया।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।