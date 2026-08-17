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प्रशांत किशोर विधायक की शपथ लेते ही अशोक धाम रवाना, लखीसराय भगदड़ में 7 मरे हैं

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने विधायक पद की शपथ ले ली है। स्पीकर प्रेम कुमार के सामने शपथ लेने के बाद प्रशांत लखीसराय रवाना हो गए हैं। अशोक धाम में भगदड़ मचने से सात महिलाओं की मौत हो गई है, जहां पीके जा रहे हैं।

Prashant Kishor MLA Oath
बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार के चैंबर में विधायक पद की शपथ लेते बांकीपुर के एमएलए और जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर

जन सुराज पार्टी के सूत्रधार और बांकीपुर विधानसभा सीट के निर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर ने सोमवर की सुबह स्पीकर प्रेम कुमार के दफ्तर में एमएलए पद की शपथ ले ली। शपथ लेने के बाद प्रशांत लखीसराय रवाना हो गए हैं, जहां आज सुबह अशोक धाम मंदिर में जल चढ़ाने के लिए लाइन में लगी 7 महिलाओं की भगदड़ मचने से मौत हो गई थी। पटना की बांकीपुर असेंबली सीट से जीवन का पहला चुनाव लड़े प्रशांत किशोर विधानसभा में पार्टी के इकलौते विधायक होंगे। नवंबर 2025 में संपन्न विधानसभा के आम चुनाव में उनकी जन सुराज पार्टी 238 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन कोई सीट नहीं जीत पाई थी। तब जन सुराज के 236 कैंडिडेट की जमानत भी जब्त हो गई थी। बांकीपुर से 2025 में जीते नितिन नवीन के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और फिर राज्यसभा सांसद बनने के बाद खाली सीट पर उप-चुनाव में प्रशांत ने भाजपा कैंडिडेट नीरज सिन्हा को 19 हजार से ज्यादा वोट से हरा दिया। 2025 में दूसरे नंबर पर रहीं राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता 15 हजार वोट भी नहीं ला सकीं और जमानत तक गंवा बैठीं।

विधायक की शपथ लेने के बाद प्रशांत किशोर ने मीडिया से पहली बातचीत में कहा कि वह यहां से लखीसराय जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लखीसराय घटना की पूरी जानकारी मिलने के बाद ही कुछ बोलना उचित होगा। इससे पहले प्रशांत ने मीडिया से कहा- ‘भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, श्रीकृष्ण बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह, नीतीश कुमार, लालू यादव, केदार पांडेय, रामविलास पासवान, सुशील मोदी जैसे लोग जिस सदन के सदस्य के तौर पर काम किए, उस सदन का सदस्य बनना गौरव की बात है। मेरे लिए गौरव के साथ-साथ यह जिम्मेदारी भी है कि जिस सदन में सैकड़ों लोगों ने समाज के लिए और राज्य की बेहतरी के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य साल लगाए हैं, उनसे प्रेरणा लेकर बिहार के समाज में बेहतरी के लिए आगे काम करूं, आज इतना ही कहना है।’

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प्रशांत किशोर राजनीति में कूदने से पहले चुनाव रणनीतिकार के तौर पर देश के तमाम प्रमुख दलों और नेताओं के लिए अलग-अलग समय में काम कर चुके हैं। प्रशांत किशोर के रिश्ते राजनीति की सीमाओं से परे सभी दलों के नेताओं से हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, टीएमसी की नेता ममता बनर्जी, वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगनमोहन रेड्डी, टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू, टीवीके नेता विजय शामिल हैं।

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बिहार में पीके 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और लालू यादव के लिए महागठबंधन का काम देखने आए थे, जिसमें जीत के बाद तेजस्वी यादव ने पहली बार बतौर डिप्टी सीएम सत्ता का स्वाद चखा था। बाद में वो जेडीयू में शामिल हुए और नीतीश के नंबर 2 तक की हैसियत तक पहुंच गए। लेकिन बाद में जदयू के पुराने नेताओं ने ऐसा खेल खेला कि वो जेडीयू से निकाल दिए गए। 2 अक्टूबर 2022 को चंपारण से प्रशांत किशोर ने जन सुराज के बैनर तले पदयात्रा शुरू की थी और विधानसभा चुनाव होने तक बिहार का चप्पा-चप्पा छान चुके थे।

शपथ ग्रहण से पहले पार्टी के नेताओं के साथ प्रशांत किशोर Prashant Kishor MLA Oath
Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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