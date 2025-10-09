Prashant Kishor to launch election campaign from Tejashwi Raghopur on Jayaprakash Jayanti तेजस्वी के राघोपुर से प्रशांत किशोर शुरू करेंगे चुनावी अभियान, जयप्रकाश जयंती पर शंखनाद करेंगे, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsPrashant Kishor to launch election campaign from Tejashwi Raghopur on Jayaprakash Jayanti

तेजस्वी के राघोपुर से प्रशांत किशोर शुरू करेंगे चुनावी अभियान, जयप्रकाश जयंती पर शंखनाद करेंगे

जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय कुमार सिंह ने बताया कि 11 अक्टूबर से पार्टी का चुनावी अभियान शुरू होगा। इसी दिन लोकनायक जप्रकाश नारायण की जन्म जयंती है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 9 Oct 2025 05:34 PM
प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज बिहार की सभी 243 विधानसभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। गुरुवार को पार्टी ने 51 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। इसी के साथ चुनाव प्रचार अभियान की भी घोषणा कर दी गई। प्रशांत किशोर राजद नेता तेजस्वी यादव के क्षेत्र राघोपुर से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे।

जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय कुमार सिंह ने बताया कि 11 अक्टूबर से पार्टी का चुनावी अभियान शुरू होगा। इसी दिन लोकनायक जप्रकाश नारायण की जन्म जयंती है। प्रशांत किशोर दिन भर राघोपुर में रहेंगे। लोगों के बीच भ्रमण करेंगे और जन सुराज के उद्येश्यों से लोगों को अवगत कराएंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि चुनाव में पार्टी और इसके उम्मीदवारों को जनता का समर्थन मिलेगा। पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने पहली लिस्ट की घोषणा की। सूची जारी होने के बाद विक्षुब्धों ने हंगाम किया। लेकिन, पार्टी के नेताओं ने मिलकर हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया।

प्रशांत किशोर ने टिकट वितरण में सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा है। पहली लिस्ट के 51 प्रत्याशियों में सात दलित, 17 ईबीसी और 11 ओबीसी और 7 मुसलमानों को टिकट दिया है। लिस्ट में एक किन्नर भी शामिल है जिसे गोपालगंज के भोरे सुरक्षित सीट से टिकट दिया गया है। लिस्ट में प्रोफेसर, वकील,संस्कृतिकर्मी, आईपीएस को भी जगह दी गई है। पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर को भी पीके ने टिकट दिया है।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि एक दो दिनों में उम्मीदवारों की अगली लिस्ट जारी की जाएगी। टिकट वितरण में उम्मीदवारों की योग्यता और आचरण का पूरा खयाल रखा गया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि समाज के हर वर्ग से अच्छे लोगों को चुनकर लाया गया है ताकि एक अच्छी टीम बनाई जा सके।

