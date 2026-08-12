प्राइवेट स्कूलों की फीस कम कराएंगे प्रशांत किशोर, 10000 नौकरी के बाद बांकीपुर में एक और ऐलान
बांकीपुर के 10 हजार युवाओं को नौकरी देने की घोषणा करने के बाद प्रशांत किशोर ने अब स्कूल फीस कम कराने का ऐलान किया है। पीके ने कहा कि वह प्राइवेट स्कूल के संचालकों से बात कर फीस को कम कराएंगे।
बिहार की बांकीपुर सीट से विधायक बने जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पटना के बांकीपुर में मौजूद प्राइवेट स्कूलों की वह फीस कम कराएंगे। उन्होंने अगले साल मार्च तक यह काम करने का वादा किया है। एक दिन पहले ही पीके ने क्षेत्र के 10 हजार बेरोजगार युवाओं को अगले एक-दो साल में नौकरियां देने की घोषणा की थी। इसके लिए उन्होंने पढ़े-लिखे युवाओं के सीवी और बायोडेटा भी मांगे हैं।
बांकीपुर उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद प्रशांत किशोर विधानसभा क्षेत्र में वार्डवार जनसभाएं कर रहे हैं। पीके ने बुधवार को बोरिंग कैनाल रोड और मीठापुर में लोगों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की समस्याएं हैं, तो लोग उन्हें बता सकते हैं। नगर निगम, सरकारी इंजीनियर, थानेदार या कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो वह उसकी शिकायत विधायक कार्यालय में दे सकते हैं। साथ ही, अगर ट्रैफिक की समस्या है, कोई कर्मी पैसे की मांग कर रहा है, तो भी शिकायत कर सकते हैं। पीके ने वादा किया कि वह इन समस्याओं का समाधान निकलवाएंगे और जनता के कहने पर काम होने लगेगा।
पीके ने बताया कैसे कम कराएंगे स्कूल फीस
विधायक प्रशांत किशोर ने अपने भाषण में कहा कि जब तक बिहार में शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी, तब तक बच्चों का जीवन नहीं सुधर सकता। उन्होंने कहा कि बांकीपुर के करीब 70 फीसदी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। निजी स्कूलों की फीस कैसे कम हो, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है।
पीके ने कहा कि मार्च 2027 तक प्राइवेट स्कूल के मालिकों के साथ बात करके ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, जिससे स्कूल फीस कम हो सकेगी। इससे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को कुछ आर्थिक राहत मिलेगी।
मुफ्त अनाज की चोरी रोकेंगे- पीके
प्रशांत किशोर ने कहा कि जो गरीब लोगों को अगले 3 महीने में उनके हिस्से का 5 किलो अनाज पूरा मिलने लगेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुफ्त अनाज वितरण में 30 प्रतिशत की चोरी होती है, जो विधायक, सांसद और अधिकारियों में बंटता है। उन्होंने दावा किया कि लोगों को 5 किलो नहीं बल्कि 4 किलोग्राम ही मुफ्त अनाज मिल रहा है। पीके ने वादा किया कि गरीबों को हर हाल में 5 किलो मुफ्त अनाज जरूर मिलेगा।
10 हजार नौकरी देने का वादा
बता दें कि प्रशांत किशोर ने मंगलवार को बांकीपुर के 10 हजार युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने की घोषणा की थी। उन्होंने पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं से अपडेटेड सीवी और बायोडेटा अपने कार्यालय में जमा कराने को कहा। पीके ने कहा कि वह अपने संपर्क का इस्तेमाल कर देशभर में कहीं भी इनकी नौकरियां लगवाएंगे।
हालांकि, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं ने इस पर चुटकी ले ली। भाजपा नेताओं ने कहा कि पलायन को रोकने की बात करने वाले पीके खुद बच्चों को बिहार से बाहर भेजने की बात कर रहे हैं।
प्रशांत किशोर ने बुधवार को इसका पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि भाजपा में दम है तो यह कहकर दिखाए कि बांकीपुर के बच्चों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।