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बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, नितिन नवीन के सांसद बनने से खाली हुई है सीट

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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प्रशांत किशोर बांकीपुुर विधानसभा उपचुनाव के मैदान में उतर गए हैं। नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने से यह सीट खाली हुई है।

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, नितिन नवीन के सांसद बनने से खाली हुई है सीट

Bankipur By-Election: बांकीपुर उपचुनाव के लिए जन सुराज पार्टी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। पार्टी के सर्वेसर्वा और चुनावी रणनीतिकार के रूप में चर्चित प्रशांत किशोर इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। रविवार को पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में पीके नाम फाइनल कर दिया गया। प्रशांत किशोर लगातार बांकीपुर में कैंप कर रहे हैं और एनडीए(भाजपा) को हराने की अपील कर रहे हैं। इधर कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने भी प्रशांत किशोर को विपक्ष का एकजुट समर्थन दिए जाने की चर्चा छेड़कर बांकीपुर के सियासी माहौल को नई हवा दे दिया है। पीके के डायरेक्ट फाइट में आने पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा है कि उन्हें अपनी ताकत का पता चल जाएगा।

चुनावी दंगल में प्रशांत की डायरेक्ट एंट्री से बांकीपुर उपचुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। हालांकि, वे पहली बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले वे चुनावी प्रक्रिया में राजनैतिक पार्टियों के लिए रणनीति बनाते रहे हैं।

इस मौके पर प्रशांत किशोर ने कहा की राज्य की वर्तमान सरकार की नीति और कार्यकलापों की परीक्षा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जनता ने नहीं चुना है। जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने कहा कि बांकीपुर चुनाव में अगर जन सुराज की जीत होती है तो बिहार में बदलाव की मुहिम को बल मिलेगा।

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जनसुराज ही मेरा जीवन: प्रशांत

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रशांत किशोर ने पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर जा और पूजा-अर्चना की। इसके बाद वे बोरिंग रोड चौराहा स्थित शिव मंदिर में रुद्राभिषेक में भी भाग लिया और भोलेनाथ की पूजा की। उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। कहा कि पिछले 4 सालों तक जन सुराज ही मेरा जीवन है। बिहार में बदलाव ही जीवन का एक मात्र लक्ष्य है। जो लोग 2025 के चुनाव परिणाम से हताश हो गए थे उनके लिए बांकीपुर में एक अच्छा मौका है।

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तेजप्रताप ने सबसे पहले किया था अपने कैंडिडेट का ऐलान

बांकीपुर के लिए सबसे पहले तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने अपने कैंडिडेट का नाम सार्वजनिक किया। सामाजिक कार्यकर्ता वीणा मानवी जेजेडी से चुनाव लड़ेंगी। छह जुलाई से बांकीपुर में नामांकन शुरू होना है। यहां 30 जुलाई को मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा चले जाने से यह सीट खाली हुई है।

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3 अगस्त को रिजल्ट

बांकी कीपुर उपचुनाव के लिए 6 जुलाई से 13 जुलाई तक नामांकन दाखिल करने का काम होगा। 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके पहले 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 जुलाई को मतदान कराया जाएगा। अगस्त महीने की 3 तारीख को मतों की गिनती होगी। गिनती पूरी होने के बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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Prashant Kishor
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