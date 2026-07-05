बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, नितिन नवीन के सांसद बनने से खाली हुई है सीट

प्रशांत किशोर बांकीपुुर विधानसभा उपचुनाव के मैदान में उतर गए हैं। नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने से यह सीट खाली हुई है।

Bankipur By-Election: बांकीपुर उपचुनाव के लिए जन सुराज पार्टी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। पार्टी के सर्वेसर्वा और चुनावी रणनीतिकार के रूप में चर्चित प्रशांत किशोर इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। रविवार को पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में पीके नाम फाइनल कर दिया गया। प्रशांत किशोर लगातार बांकीपुर में कैंप कर रहे हैं और एनडीए(भाजपा) को हराने की अपील कर रहे हैं। इधर कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने भी प्रशांत किशोर को विपक्ष का एकजुट समर्थन दिए जाने की चर्चा छेड़कर बांकीपुर के सियासी माहौल को नई हवा दे दिया है। पीके के डायरेक्ट फाइट में आने पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा है कि उन्हें अपनी ताकत का पता चल जाएगा।

चुनावी दंगल में प्रशांत की डायरेक्ट एंट्री से बांकीपुर उपचुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। हालांकि, वे पहली बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले वे चुनावी प्रक्रिया में राजनैतिक पार्टियों के लिए रणनीति बनाते रहे हैं।

इस मौके पर प्रशांत किशोर ने कहा की राज्य की वर्तमान सरकार की नीति और कार्यकलापों की परीक्षा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जनता ने नहीं चुना है। जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने कहा कि बांकीपुर चुनाव में अगर जन सुराज की जीत होती है तो बिहार में बदलाव की मुहिम को बल मिलेगा।

जनसुराज ही मेरा जीवन: प्रशांत प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रशांत किशोर ने पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर जा और पूजा-अर्चना की। इसके बाद वे बोरिंग रोड चौराहा स्थित शिव मंदिर में रुद्राभिषेक में भी भाग लिया और भोलेनाथ की पूजा की। उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। कहा कि पिछले 4 सालों तक जन सुराज ही मेरा जीवन है। बिहार में बदलाव ही जीवन का एक मात्र लक्ष्य है। जो लोग 2025 के चुनाव परिणाम से हताश हो गए थे उनके लिए बांकीपुर में एक अच्छा मौका है।

तेजप्रताप ने सबसे पहले किया था अपने कैंडिडेट का ऐलान बांकीपुर के लिए सबसे पहले तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने अपने कैंडिडेट का नाम सार्वजनिक किया। सामाजिक कार्यकर्ता वीणा मानवी जेजेडी से चुनाव लड़ेंगी। छह जुलाई से बांकीपुर में नामांकन शुरू होना है। यहां 30 जुलाई को मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा चले जाने से यह सीट खाली हुई है।