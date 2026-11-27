प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब आनंद मोहन की रिहाई के लिए कानून बना उस समय तेजस्वी यादव खुद सरकार में थे।

सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस जी कृष्णैया की हत्या के मामले में समय पूर्व रिहाई को रद्द कर दिया। उन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट ने एक माह में सरेंडर करने का आदेश दिया है। इस विषय पर बिहार में सियासी सरगर्मी चरम पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार अपने फायदे के अनुसार किसी को बाहर निकालती है और मतलब पूरा हो जाने पर अंदर कर देती है। जन सुराज के लीडर और बांकीपुर विधायक ने तेजस्वी को इस बयान के लिए लपेट लिया है। उन्होंने कहा है कि जब आनंद मोहन की रिहाई के लिए जेल मैनुअल में बदलाव किया गया तब तेजस्वी यादव खुद सरकार में थे।

आनंद मोहन की रिहाई रद्द होने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि आनंद मोहन क्यों रिहा हुए और क्यों रिहाई रद्द हो गई। यह सरकार-कोर्ट को बताना है। इस मामले में कानून संगत सही बात होनी चाहिए। सरकार सुविधा अनुसार नियमों को तोड़ेगी, कानून के साथ खिलवाड़ करेगी तो समस्या होगी ही।

आनंद मोहन की रिहाई रद्द होने के बाद तेजस्वी ने जो बयान दिया उस पर प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी। पीके ने कहा कि आज तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं। लेकिन, जब आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए कानून बनाया जा रहा था तब वह भी सरकार में शामिल थे। अगर सरकार कानून का उपयोग विरोधियों को कमजोर करने या सत्ता को मजबूत करने के लिए करती है तो इसके भागी तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी भी समान रूप हैं।

प्रशांत किशोर बिहार विधानमंडल के सत्र के पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग लेने गए थे। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की। उन्होंने कहा कि विधानंडल के आगामी सत्र को अधिक से अधिक उपयोगी और सुचारु बनाने के लिए बैठक बुलाई गई थी। विधानसभा अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। पीके ने कहा कि बैठक में 3 विषयों पर चर्चा हुई। पहला यह कि सदन कम से कम 190 दिन चलना चाहिए। दूसरा कि सरकार जो सदन में आश्वासन देती है उसपर अमल नहीं होता तो कार्रवाई हो। तीसरा यह कि विभाग-अधिकारी ने गलत उत्तर दिया तो उनपर कार्रवाई किया जाए।