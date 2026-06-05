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चुनाव के बाद दूसरे राज्यों में 50 से ज्यादा बिहारियों की मौत, प्रशांत किशोर ने सम्राट सरकार को घेरा

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Prashant Kishor News: जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा स्थित प्रसाद अस्पताल में हुई घटना को हृदयविदारक बताते हुए सम्राट सरकार और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पर निशाना साधा और पलायन व नीट छात्रा हत्याकांड पर सरकार की चुप्पी को घेरा है।

चुनाव के बाद दूसरे राज्यों में 50 से ज्यादा बिहारियों की मौत, प्रशांत किशोर ने सम्राट सरकार को घेरा

Prashant Kishor News : बिहार के गोपालगंज जिले में एक कार्यक्रम के दौरान जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने राज्य की कानून-व्यवस्था और स्वास्थ्य महकमे की कार्यशैली पर तीखा हमला बोला है। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा स्थित प्रसाद अस्पताल में हुई घटना पर अपनी गंभीर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने सरकार को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर की यह पूरी घटना बेहद हृदयविदारक है। जन सुराज परिवार की ओर से हम इस घटना में जान गंवाने वाले मृतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से उनके परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना करते हैं।

'यह कोई पहली घटना नहीं है'- प्रशांत किशोर ने स्वास्थ्य मंत्री को घेरा

सम्राट सरकार और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की कार्यप्रणाली पर सीधा निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में ऐसी खौफनाक और लापरवाही से भरी घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा, "जहां तक मौजूदा बिहार सरकार और स्वास्थ्य मंत्री की जवाबदेही की बात है, तो शासन के स्तर पर यह कोई पहली ऐसी घटना नहीं है, जहां जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया हो।" उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे लोग सिर्फ सत्ता के मजे ले रहे हैं, जबकि जमीन पर आम जनता बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा के अभाव में तड़प-तड़प कर मरने को मजबूर है।

नीट छात्रा की हत्या और युवाओं की मौत पर सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल

प्रशांत किशोर ने कई पुरानी घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए चुनाव के बाद से अब तक बिहार के 50 से ज्यादा उन गरीब युवकों की देश के अन्य राज्यों में काम करते हुए दर्दनाक मृत्यु हो चुकी है, जो पेट पालने के लिए मजबूरन बाहर गए थे। लेकिन उस गंभीर मुद्दे पर भी इस सरकार ने आज तक अपनी कोई टिप्पणी करना जरूरी नहीं समझा। इसके साथ ही उन्होंने नीट (NEET) की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ हुई बलात्कार और हत्या की खौफनाक वारदात का हवाला देते हुए कहा कि उस वीभत्स कांड पर भी सरकार पूरी तरह मौन साधे रही।

'जब सरकार ने पलायन पर ही कभी बात नहीं की, तो मुजफ्फरपुर पर क्या बोलेगी?'

जन सुराज प्रमुख ने बिहार की सबसे बड़ी समस्या यानी पलायन के मुद्दे को उठाते हुए मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट पर तीखा तंज कसा। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा, "अगर मुजफ्फरपुर की इस इतनी बड़ी और हृदयविदारक घटना पर सरकार ने अब तक कुछ नहीं कहा है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आखिर इस सरकार ने बिहार के सबसे बड़े अभिशाप 'पलायन' पर ही आज तक कब कोई खुलकर बात की है?..." प्रशांत कुमार ने साफ किया कि जब तक सरकार रोजगार और सुरक्षा जैसे मूल मुद्दों पर गंभीर नहीं होगी, तब तक बिहार की जनता यूं ही पिसती रहेगी।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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