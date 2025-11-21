Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPrashant Kishor talks to media after fast in Gandhi Ashram repent for the defeat of Jan Suraaj
उपवास तोड़ेंगे तो फिर बोलेंगे प्रशांत किशोर, गांधी आश्रम में जन सुराज की हार का पश्चाताप जारी है

उपवास तोड़ेंगे तो फिर बोलेंगे प्रशांत किशोर, गांधी आश्रम में जन सुराज की हार का पश्चाताप जारी है

संक्षेप:

प्रशांत किशोर महात्मा गांधी की शरण में प्रायश्चित उपवास पर मौन व्रत पर हैं। भितिहरवा स्थित गांधी आश्रम में प्रशांत किशोर ने गुरुवार को एक दिवसीय उपवास पर हैं।उनके साथ बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। उपवास सिर्फ प्रशांत कर रहे हैं।

Fri, 21 Nov 2025 10:01 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा में जन सुराज पार्टी का बुरा हाल होने के बाद प्रशांत किशोर महात्मा गांधी की शरण में प्रायश्चित उपवास पर हैं। भितिहरवा स्थित गांधी आश्रम में प्रशांत किशोर ने गुरुवार को एक दिवसीय उपवास शुरू किया। वे मौन व्रत भी कर रहे हैं। पूरा होने के बाद वे मीडिया के साथियों से बात करेंगे और आगे की रणनीति साझा कर सकते हैं। बिहार चुनाव में तीन सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। जन सुराज पार्टी का खाता भी नहीं खुला जबकि पार्टी बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिहार चुनाव के नतीजों के बाद प्रशांत किशोर 20 नवंबर को भितिहरवा गांधी आश्रम पहुंचे। वे एक दिवसीय प्रायश्चित मौन व्रत पर बैठ गए। जन सुराज ने स्वीकार किया कि पार्टी जनता तक अपना उद्देश्य स्पष्ट रूप से नहीं पहुँचा सकी। प्रशांत किशोर गुरुवार को सुबह गांधी आश्रम पहुँचे जहाँ उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद उन्होंने निर्धारित स्थान पर बैठकर मौन व्रत की शुरुआत की। उनका मौन उपवास आज(शुक्रवार को) सुबह 11 बजे समाप्त होगा। इसके बाद वे मीडिया और लोगों से बात करेंगे। प्रशांत किशोर मौन व्रत पर थे, इसलिए पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने प्रेस को संबोधित किया।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Politics
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।