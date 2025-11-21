उपवास तोड़ेंगे तो फिर बोलेंगे प्रशांत किशोर, गांधी आश्रम में जन सुराज की हार का पश्चाताप जारी है

बिहार विधानसभा में जन सुराज पार्टी का बुरा हाल होने के बाद प्रशांत किशोर महात्मा गांधी की शरण में प्रायश्चित उपवास पर हैं। भितिहरवा स्थित गांधी आश्रम में प्रशांत किशोर ने गुरुवार को एक दिवसीय उपवास शुरू किया। वे मौन व्रत भी कर रहे हैं। पूरा होने के बाद वे मीडिया के साथियों से बात करेंगे और आगे की रणनीति साझा कर सकते हैं। बिहार चुनाव में तीन सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। जन सुराज पार्टी का खाता भी नहीं खुला जबकि पार्टी बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी।

बिहार चुनाव के नतीजों के बाद प्रशांत किशोर 20 नवंबर को भितिहरवा गांधी आश्रम पहुंचे। वे एक दिवसीय प्रायश्चित मौन व्रत पर बैठ गए। जन सुराज ने स्वीकार किया कि पार्टी जनता तक अपना उद्देश्य स्पष्ट रूप से नहीं पहुँचा सकी। प्रशांत किशोर गुरुवार को सुबह गांधी आश्रम पहुँचे जहाँ उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद उन्होंने निर्धारित स्थान पर बैठकर मौन व्रत की शुरुआत की। उनका मौन उपवास आज(शुक्रवार को) सुबह 11 बजे समाप्त होगा। इसके बाद वे मीडिया और लोगों से बात करेंगे। प्रशांत किशोर मौन व्रत पर थे, इसलिए पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने प्रेस को संबोधित किया।