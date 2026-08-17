लालू और नीतीश का नाम लेकर प्रशांत किशोर ने शुरू की विधायकी की पारी, कहा- मेरे लिए गौरव की बात
प्रशांत किशोर ने विधायक के तौर पर शपथ लेने के बाद कहा कि यह मेरे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा, जिस विधानसभा के सदस्य के तौर पर भारत रत्न कर्पूरी ठाकू जी, अनुग्रह नारायण जी, नीतीश जी, लालू जी, रामविलास जी और सुशील मोदी जी रहे हैं, वहां बैठना एक जिम्मेदारी भी है।
बांकीपुर में बड़ी जीत के बाद जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सोमवार को विधानसभा परिसर में विधायक के तौर पर शपथ ले ली है। शपथ लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कर्पूरी ठाकुर और सुशील मोदी के साथ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का भी नाम लिया और कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार की मौजूदगी में किशोर को बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई। विधानसभा सचिवालय के सचिव ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
क्या बोले प्रशांत किशोर
प्रशांत किशोर ने कहा, विधानसभा के सदस्य के तौर पर भारत रत्न कर्पूरी ठाकू जी, अनुग्रह नारायण जी, नीतीश जी, लालू जी, रामविलास जी और सुशील मोदी जी रहे हैं, उस सदन के सदस्य के तौर शपथ लेना मेरे लिए गौरव की बात है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस सदन में सैकड़ों लोगों ने समाज के लिए और इस राज्य की बेहतरी के लिए अपने जीवने के बहुमूल्य साल लगाए हैं। उनसे प्रेरणा लेकर बिहार की बेहतरी के लिए काम करूं।
बीजेपी के गढ़ में दर्ज की है जीत
किशोर ने तीन अगस्त को बांकीपुर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। यह सीट लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही है और पार्टी 1995 के बाद से यहां कभी चुनाव नहीं हारी थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने के बाद सीट खाली होने के कारण यहां उपचुनाव कराया गया था।
चुनावी रणनीतिकार के रूप में चर्चित किशोर ने अपने पहले ही चुनाव में इतिहास रच दिया। उन्हें 64,151 वोट मिले और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को करीब 20,000 मतों के अंतर से हराया। भाजपा ने अंतिम समय में अपने उम्मीदवार अभिषेक 'बंटी' के चुनाव मैदान से हटने के बाद पार्टी के युवा मोर्चा से जुड़े नेता नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था। बंटी ने 'पारिवारिक कारणों' का हवाला देते हुए चुनाव से हटने का फैसला किया था।
प्रशांत किशोर शपथ लेने के बाद सीधे लखीसराय चले गए। लखीसराय के अशोक धाम में मची भगदड़ में कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। जिलाधिकारी के मुताबिक, बताया, "सोमवार सुबह करीब साढ़े छह बजे अशोक धाम हॉल्ट रेलवे स्टेशन के पास भगदड़ में कम से कम सात श्रद्धालुओं की मौत हो गयी जबकि 14 अन्य घायल हो गए। भीड़ के दबाव में बैरिकेडिंग का एक हिस्सा टूट गया, जिससे लोग एक-दूसरे के ऊपर गिरने लगे और भगदड़ मच गई।"
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें