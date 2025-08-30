Prashant Kishor supports BJP says Congress should apologize Modi not leader but PM of India बीजेपी को मिला प्रशांत किशोर समर्थन, बोले- कांग्रेस माफी मांगे, मोदी सिर्फ नेता नहीं देश के पीएम हैं, Bihar Hindi News - Hindustan
बीजेपी को मिला प्रशांत किशोर समर्थन, बोले- कांग्रेस माफी मांगे, मोदी सिर्फ नेता नहीं देश के पीएम हैं

प्रशांत किशोर ने कहा कि जिनके मंच से यह गलत काम हुआ उनकी जिम्मेदारी बनती है। मोदी देश के पीएम हैं। उनका राजनीतिक विरोध करना गलत नहीं है पर गाली नहीं दी जा सकती।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 09:46 AM
कांग्रेस नेता के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली के प्रकरण पर बीजेपी को जन सुराज का समर्थन मिला है। जन सुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा है कि यह बहुत गलत है। कांग्रेस को यह शोभा नहीं देता। उन्हें माफी मांगना चाहिए। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। बीजेपी पटना के बाद दिल्ली में इस मुद्दे पर आन्दोलन कर रही है।

दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को मां की गाली देने के मामले में उखड़ा बवाल थम नहीं रहा। शुक्रवार को पटना समेत बिहार के सभी जिलों में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यालयों पर बीजेपी नेताओं ने हंगामा किया। पटना और मुजफ्फरपुर में तो दोनों दलों के कार्यकर्ता भीड़ गए। सदाकत आश्रम में जमकर लाठी और पत्थर चले जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। इधर समस्तीपुर में बिहार बदलाव सभा में पहुंचे प्रशांत किशोर ने कहा कि किसी की मां को गाली देना सही नहीं है। नरेंद्र मोदी एक पार्टी के नेता नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं। अब उन्हें एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उनकी मां को गाली देने के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए।

प्रशांत किशोर ने कहा कि जिनके मंच से यह गलत काम हुआ उनकी जिम्मेदारी बनती है। मोदी देश के पीएम हैं। उनका राजनीतिक विरोध करना गलत नहीं है। मैं भी रोज कहता हूं कि पीएम वोट बिहार में लेते हैं और फैक्ट्री गुजरात लगा रहे हैं। लेकिन विरोध का मतलब यह नहीं है कि गाली गलौज करने लगें। किसी की मां, बहन को गाली देना कांग्रेस जैसे दल को शोभा नहीं देता।

इस मामले में पटना में दो थानों में कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया है। दरभंगा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन बीजेपी का बवाल थम नहीं रहा है। बिहार के बाद आन्दोलन अब दिल्ली शिफ्ट कर गया है।