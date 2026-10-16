प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर कही गोली मारने वाली बात, भड़क गए बिहार BJP अध्यक्ष
भाजपा ने जन सुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर के उस बयान पर आपत्ति जताई है, जिसमें वह कथित तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि अगर अपराधी को गोली मारना है, तो सम्राट चौधरी से बड़ा अपराधी कौन है।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के एक बयान पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) भड़क गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में पीके बिहार में एनकाउंटर पर बोलते हुए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर अपराधी को गोली मारना है तो सम्राट चौधरी से बड़ा अपराधी कौन है। उन्होंने मुख्यमंत्री को सातवीं फेल करार दिया और कहा कि वह 7 लोगों की हत्या में जेल जा चुके हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रशांत किशोर के इस बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि पीके हिंसक भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं।
संजय सरावगी ने शुक्रवार को जारी बयान में प्रशांत किशोर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर दिए गए बयान को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ और गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। पीके पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो व्यक्ति खुद को नई सोच और विकास की राजनीति का प्रतीक बताता है, वह यदि संवैधानिक पद पर बैठे सीएम के खिलाफ ऐसी हिंसक भाषा का इस्तेमाल करे, तो उसकी राजनीतिक सोच और मंशा पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है।
प्रशांत किशोर के भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो बिहार विधान परिषद चुनाव प्रचार के दौरान सीतामढ़ी में हुई उनकी एक सभा का बताया जा रहा है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है। पीके ने 10 अक्टूबर को सीतामढ़ी में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रबुद्धजनों के साथ संवाद किया था। अपने संबोधन में उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा था।
प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर क्या कहा?
वायरल वीडियो में पीके ने कहा, "नवंबर 2025 के बाद से बिहार में 14 से ज्यादा यादव समाज के लोगों को अपराधी बताकर एनकाउंटर के नाम पर गोली मार दी गई। कोई माई का लाल यादव लीडर नहीं है, जो खड़ा होकर कहे कि यादव समाज को क्यों मार रहे हो। सम्राट चौधरी खड़े होकर कहते हैं कि जाति पूछकर गोली मारो, हरा गमछा देखकर गोली मारो। एक प्रशांत किशोर ही खड़े होकर कह रहा है कि अगर अपराधी को गोली मारना है तो सम्राट चौधरी से बड़ा कौन अपराधी है। यह आदमी सातवीं फेल है, सात लोगों की हत्या में जेल काटकर आया है। किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की।"
भाजपा की प्रदेश महामंत्री एवं प्रवक्ता प्रीति शेखर ने भी प्रशांत किशोर पर पलटवार किया। उन्होंने पीके से कहा कि उनकी गीदड़ भभकियों से जनता डरने वाली नहीं है। उन्होंने जन सुराज चीफ पर अपराधी और गुंडों की भाषा बोलकर डराने का आरोप लगाया। प्रीति ने कहा कि मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना उचित नहीं है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।