बिहार यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर, मोदी और नीतीश से बोले- महिलाओं को 2-2 लाख दीजिए
प्रशांत किशोर ने रविवार को बगहा से बिहार नवनिर्माण यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान वे विभिन्न जिलों में जाकर जन सुराज पार्टी के संगठन का पुनर्गठन करेंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर फिर से राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए हैं। पीके बिहार यात्रा पर निकल गए हैं। उन्होंने पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से रविवार को बिहार नवनिर्माण यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के तहत वे हर जिले में जाएंगे और जन सुराज पार्टी के संगठन का पुनर्गठन करेंगे। पीके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महिला रोजगार योजना के तहत 2-2 लाख रुपये देने का वादा भी याद दिलाया।
प्रशांत किशोर ने बगहा में मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव से पहले बिहार सरकार ने महिलाओं को 2-2 लाख रुपये देने का वादा किया था। अगर एनडीए सरकार यह वादा पूरा नहीं करती है, तो स्पष्ट हो जाएगा कि यह घोषणा केवल चुनावी लाभ के लिए की गई थी। पीके ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश से अपील की कि वे जल्द ही बिहार की महिलाओं को 2-2 लाख रुपये दें। अगर उन्हें नहीं मिलते हैं तो जन सुराज पार्टी जनता के साथ मिलकर इस मुद्दे को उठाएगी।
पीके ने अपनी यात्रा की जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत हनाने के लिए वे हर जिले का दौरा करेंगे। जन सुराज से नए लोगों को जोड़ा जाएगा। साथ ही पुराने साथियों से मिलकर संगठन के ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए को सत्ता में और आरजेडी को विपक्ष में बैठाया है। बिहार की जनता ने चुनाव में सभी की भूमिका तय कर दी है। जन सुराज को समाज के बीच रहकर जनता के मुद्दों पर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ उसी जिम्मेदारी को निभा रही है।
