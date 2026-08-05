Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विधायक बनते ही प्रशांत किशोर का काम चालू, 11 अगस्त से बांकीपुर में वार्ड-वार्ड घूमेंगे

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

बांकीपुर से विधायक बनने के बाद प्रशांत किशोर क्षेत्र का दौरा कर जनसंवाद करेंगे। जन सुराज पार्टी ने 11 अगस्त से उनका बांकीपुर में वार्डवार कार्यक्रम घोषित किया है। इस दौरान वह लोगों से बात कर उनकी समस्याओं को जानेंगे। 

Bankipur MLA Prashant Kishor
बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर (File Photo by Santosh Kumar HT)

बिहार विधानसभा का उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने काम शुरू कर दिया है। पीके 11 अगस्त से पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा में वार्ड-वार्ड घूमेंगे। इस दौरान वह लोगों से संवाद करेंगे और स्थानीय मुद्दों पर बात करके उनकी समस्याओं को जानेंगे। प्रशांत किशोर ने 3 महीने के बाद बांकीपुर में बदलाव दिखने का दावा किया है। बांकीपुर सीट पर हाल ही में उपचुनाव में उन्होंने भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 19 हजार से अधिक वोटों से हराते हुए जीत दर्ज की थी।

जन सुराज पार्टी ने बुधवार को कहा कि प्रशांत किशोर 11 से 19 अगस्त तक बांकीपुर के विभिन्न वार्डों में जनता से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान क्षेत्र के विकास और आगे की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

किस वार्ड में कब जाएंगे प्रशांत किशोर

पीके 11 अगस्त को पटना नगर निगम के वार्ड 15, 18 और 40 में कार्यक्रम करेंगे। 12 अगस्त को वार्ड नंबर 19, 22, 23 और 26 में उनका कार्यक्रम होगा। फिर 13 अगस्त को वार्ड 29, 16 और 30 में, 14 अगस्त को वार्ड 17, 38 और 25 में, 16 अगस्त को वार्ड 30, 24 और 27 में, 17 अगस्त को वार्ड 28, 31, 35 और 21 में, 18 अगस्त को वार्ड 37, 42 और 36 में, 19 अगस्त को वार्ड 41 में प्रशांत किशोर का जनसंवाद होगा।

ये भी पढ़ें:फ्रांस से पढ़ाई, 100 Cr के मालिक;BJP का गढ़ ढहाने वाले PK की विधानसभा में एंट्री

बांकीपुर उपचुनाव में 19 हजार वोटों से जीते प्रशांत किशोर

हाल ही में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 19324 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। पीके पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। वह जन सुराज पार्टी के पहले विधायक भी हैं। पिछले साल हुए बिहार विधानसभा में जन सुराज 238 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। अब उपचुनाव के जरिए पीके ने सदन में एंट्री ली है।

प्रशांत किशोर के विधायक बनने की चर्चा बिहार समेत देशभर में हो रही है। दरअसल, बांकीपुर सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से लगातार पांच बार विधायक रहे। उनके राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई, तो उपचुनाव कराए गए। जन सुराज ने भाजपा को उसके गढ़ में हरा दिया।

ये भी पढ़ें:बांकीपुर जीत के साथ पीके का अगला प्लान भी सेट, अब किस चुनाव पर जन सुराज की नजर

प्रशांत किशोर बोले- बांकीपुर को आदर्श विधानसभा बनाएंगे

बांकीपुर से विधायक बने प्रशांत किशोर ने दावा किया कि अगले 3 महीने में जमीन पर बदलाव दिखने लगेगा। पीके का लक्ष्य है कि एक-दो साल में बांकीपुर को आदर्श विधानसभा बनाया जाए, जो बिहार के दूसरे विधायकों के लिए एक नजीर बन पाए।

ये भी पढ़ें:बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत के 5 कारण, कैसे टूटा नितिन नवीन और BJP का गढ़
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Prashant Kishor Jan Suraaj Party Bihar Politics अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।