Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPrashant Kishor shocked Singer Ritesh Pandey quits Jan Suraj
प्रशांत किशोर को झटका? सिंगर रितेश पांडे ने छोड़ा जन सुराज, बोले- हार का अफसोस नहीं

प्रशांत किशोर को झटका? सिंगर रितेश पांडे ने छोड़ा जन सुराज, बोले- हार का अफसोस नहीं

संक्षेप:

सिंगर रितेश पांडे ने जन सुराज पार्टी छोड़ दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी दी है।

Jan 12, 2026 03:36 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फेमस भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से नाता तोड़ लिया है। सोशल मीडिया से उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी दी। 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान वे जन सुराज पार्टी में शामिल हुए। पार्टी ने उन्हें करगहर से उम्मीदवार बनाया गया था। उन्होंने चुनाव में अपनी हार पर सफाई देते हुए कहा है कि इसका कोई अफसोस नहीं है। सरकार बदलने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। रितेश पांडे के पहले आरसीपी ने भी नीतीश कुमार की तारीफ की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर रितेश पांडे ने लिखा है कि एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते और अधिकार से जन सुराज पार्टी के साथ जुड़कर लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया। परिणाम अनुकूल नहीं रहे पर इसका तनिक भी अफसोस नहीं है क्योंकि अपना काम ईमानदारी से किया था। अब उसी काम के माध्यम से आप सभी का सेवा जारी रखना है जिससे आप लोगो ने मुझ जैसे एक मामूली किसान परिवार के लड़के को इतना प्यार दुलार और सम्मान दे कर यहाँ तक पहुंचाया ।

ये भी पढ़ें:प्रशांत किशोर से मिलने की फीस फिक्स; कम से कम इतना दान देंगे, तभी होगी मुलाकात

रितेश पांडे कहते है कि किसी राजनैतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना बहुत मुश्किल है। इस लिए आज जन सुराज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। कम शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप लोग समझेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि रितेश पांडे पार्टी के अंदर कूल फील नहीं कर रहे थे। इशारों में उन्होंने कह दिया है कि गीत संगीत की दुनिया में फिर से लौट गए हैं।

एक समय ऐसा भी था जब रितेश पांडे प्रशांत किशोर के फैन बने फिर रहे थे। उन्होंने कहा था कि ऐसे नेता सदियों में कोई एक आता है जो अपना सब कुछ लोगों के भलाई के लिए लगा देता है। है कोई दूसरा तो बताइए। पिछले दिनों एक सरकारी कार्यक्रम में रितेश पांडे को बुलाए जाने पर जीतनराम मांझी की पार्टी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा ने आपत्ति जताई थी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Politics Jan Suraaj Party Prashant Kishor
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।