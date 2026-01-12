प्रशांत किशोर को झटका? सिंगर रितेश पांडे ने छोड़ा जन सुराज, बोले- हार का अफसोस नहीं

संक्षेप: सिंगर रितेश पांडे ने जन सुराज पार्टी छोड़ दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी दी है।

फेमस भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से नाता तोड़ लिया है। सोशल मीडिया से उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी दी। 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान वे जन सुराज पार्टी में शामिल हुए। पार्टी ने उन्हें करगहर से उम्मीदवार बनाया गया था। उन्होंने चुनाव में अपनी हार पर सफाई देते हुए कहा है कि इसका कोई अफसोस नहीं है। सरकार बदलने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। रितेश पांडे के पहले आरसीपी ने भी नीतीश कुमार की तारीफ की।

सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर रितेश पांडे ने लिखा है कि एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते और अधिकार से जन सुराज पार्टी के साथ जुड़कर लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया। परिणाम अनुकूल नहीं रहे पर इसका तनिक भी अफसोस नहीं है क्योंकि अपना काम ईमानदारी से किया था। अब उसी काम के माध्यम से आप सभी का सेवा जारी रखना है जिससे आप लोगो ने मुझ जैसे एक मामूली किसान परिवार के लड़के को इतना प्यार दुलार और सम्मान दे कर यहाँ तक पहुंचाया ।

रितेश पांडे कहते है कि किसी राजनैतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना बहुत मुश्किल है। इस लिए आज जन सुराज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। कम शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप लोग समझेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि रितेश पांडे पार्टी के अंदर कूल फील नहीं कर रहे थे। इशारों में उन्होंने कह दिया है कि गीत संगीत की दुनिया में फिर से लौट गए हैं।