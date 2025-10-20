प्रशांत किशोर को झटका; चिराग के उम्मीदवार हुलास पांडे के लिए बैठ गए जनसुराज के डॉ सत्यप्रकाश

संक्षेप: Bihar Election: बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार डॉ सत्यप्रकाश तिवारी ने नाटकीय घटनाक्रम में अंतिम समय में नामांकन वापस ले लिया। सत्यप्रकाश तिवारी ने लोजपा प्रत्याशी हुलास पांडे से मुलाकात की और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

Prashant Kishor Setback: बिहार में बदलाव का दावा करने वाले किशोर को चुनाव से पहले प्रशांत बड़ा झटका लगा है। बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार डॉ सत्यप्रकाश तिवारी ने नाटकीय घटनाक्रम में सोमवार को अंतिम समय में अपना नामांकन वापस ले लिया। डॉ सत्यप्रकाश तिवारी के इस निर्णय ने सबको चौंका दिया है। जनसुराज पार्टी उम्मीदवार डॉ तिवारी के नामांकन वापस लेने का मामला पूरे विधानसभा क्षेत्र ही नहीं जिला व राज्यस्तर पर चर्चा का विषय बन गया है।

अचानक मिली इस सूचना से जनसुरज पार्टी के नेता एवं समर्थक हतप्रभ और हैरान है। नामांकन वापसी के मामले की सभी अपने-अपने तरीके से चर्चा कर रहे हैं। यह मामला विधानसभा चुनाव के प्रारंभिक दौर में ही जन सुराज के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जन सुराज के सूत्रों ने बताया कि पूरे बिहार में डॉ सत्यप्रकाश तिवारी इकलौते उम्मीदवार है जिन्होंने नामांकन वापस लिया है। स्वास्थ्य कारणों से नामांकन वापस लेने का बहाना बनाया जा रहा है।

नामांकन वापस लेने के बाद डॉ सत्यप्रकाश तिवारी ने लोजपा प्रत्याशी से मुलाकात की सत्य प्रकाश ने उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। कहा है कि एनडीए की बिहार में सरकार बनेगी। ब्रह्मपुर से लोजपा प्रत्याशी हुलास पांडेय को जिताने की अपील की है। जन सत्यप्रकाश तिवारी के इस कदम से राजनैतिक गलियारे में चर्चा गर्म है।