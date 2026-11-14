राज ठाकरे लंपट, इन्हें कोई नहीं पूछता; प्रशांत किशोर बोले- महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों से गलत हुआ तो...
जन सुराज चीफ प्रशांत किशोर ने मनसे चीफ राज ठाकरे को लंपट करार दिया है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे को जब कोई नहीं पूछता तो वे यूपी एवं बिहार वालों को गाली देने लग जाते हैं।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे की छठ पूजा को लेकर की गई सोशल मीडिया पोस्ट पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। इस बीच जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मनसे चीफ पर तीखा प्रहार किया है। पीके ने कहा कि राज ठाकरे लंपट हैं, इनके जैसे लोगों को कोई नहीं पूछता है। जब इन्हें कोई नहीं पूछता तो ये यूपी-बिहार वालों को गाली देने लग जाते हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि अगर महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों के साथ कुछ गलत हुआ, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी (BJP) ही सवाल करेंगे।
बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर ने शनिवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि राज ठाकरे जैसे लोगों को बेवजह महत्व नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे कहां खड़े हैं, यह उनको खुद नहीं पता है। कभी वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हैं तो कभी उनकी शिकायत करने लग जाते हैं। कभी इधर होते हैं, कभी उधर चले जाते हैं।
पीके ने कहा, “राज ठाकरे को जब 6 महीना कोई नहीं पूछता तो बिहारियों और यूपी के लोगों के खिलाफ बोल देते हैं। राज ठाकरे को कोई नहीं पूछ रहा है। महाराष्ट्र में भाजपा और एनडीए की सरकार है। अगर वहां हिंदी भाषियों के साथ कुछ गलत होगा, तो यूपी-बिहार के लोग भाजपा से ही सवाल पूछेंगे और जवाब मांगेंगे।”
मनसे ने मुंबई के स्टेशनों पर छठ गीत रुकवाए, राज ठाकरे भाजपा पर बरसे
राज ठाकरे ने मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर छठ पूजा के गीत और भोजपुरी गाने बजाने का विरोध किया। मनसे प्रमुख ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा छठ पूजा का मुद्दा का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र में क्षेत्रीय और सास्कृतिक टकराव भड़काने की कोशिश कर रही है।
राज ठाकरे ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि कुछ ऐसे वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें छठ पूजा के रीति रिवाज दिखाकर उन्हें सांस्कृतिक अतिक्रमण के रूप में पेश किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि मुंबई के कुछ स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजाने की कोशिश की गई, जिससे मनसे कार्यकर्ताओं ने तुरंत रुकवा दिया।
मनसे ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने स्वार्थ के लिए उत्तर भारतीयों को मराठियों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि महाराष्ट्र की सांस्कृति पहचान और विरासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।