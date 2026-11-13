भ्रम मत पालना... सम्राट चौधरी से हाथ मिलाकर बात करने पर क्या बोले प्रशांत किशोर?
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात पर जन सुराज चीफ प्रशांत किशोर ने कहा कि किसी तरह का भ्रम मत पालिए, उन्होंने शिष्टचार के तहत सीएम से हंसकर बात की। पीके ने कहा कि सम्राट चौधरी पर जो आरोप पहले लगाए गए, वो उनके मिलने से गलत नहीं हो जाएंगे।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की गर्मजोशी से मुलाकात की तस्वीर राजनीतिक हलके में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बीच पीके ने इसे सिर्फ सामाजिक और राजनीतिक शिष्टाचार बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह एक श्राद्ध कार्यक्रम में गए थे। वहां सीएम सम्राट चौधरी भी आए। उनसे भेंट हुई तो शिष्टाचार के नाते उनसे बात की। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि इस मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी को वह ऋषि-मुनि नहीं बताने लगेंगे, यह भ्रम मत पालिए।
बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी किसी से व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। लोकतांत्रिक लड़ाई अलग बात है, लेकिन किसी व्यक्ति, जाति, दल या वर्ग से उनका कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है। वह उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं।
पीके ने कहा कि उनकी राजनीति बिहार के सुधार को लेकर है। बिहार को सुधारने के लिए वह लड़ाई लड़ रहे हैं। ना उनकी सम्राट चौधरी, ना नीतीश कुमार और ना ही लालू यादव से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। नीतीश के वह साथ रहे, उनका विरोध भी किया। मगर व्यक्तिगत कोई बैर नहीं है।
मेरे मिलने से सम्राट पीएचडी धारी नहीं हो जाएंगे- पीके
प्रशांत किशोर ने सीएम से गुरुवार को हुई मुलाकात पर कहा, "हमारे मिलने से सम्राट चौधरी 7वीं फेल से पीएचडी नहीं हो जाएंगे। उन पर अपराध के आरोप हैं, उन्हें मैंने उन्हें अभी तक अपराधी बताया है तो कल से उन्हें ऋषि मुनि नहीं बताने लगूंगा। यह भ्रम मत पालिए। यह सामाजिक शिष्टाचार है। बिहार में लोगों को यह रखना चाहिए। हमारी संस्कृति सिखाती है कि कोई मिले तो उससे सामाजिक, राजनीतिक शिष्टाचार रखना चाहिए।"
आरके सिन्हा के श्राद्ध में सम्राट और पीके मिले
अपने बयानों में अक्सर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को निशाने पर लेने वाले जन सुराज चीफ प्रशांत किशोर की गुरुवार को सीएम से आमने-सामने मुलाकात हुई थी। पटना में आयोजित दिवंगत भाजपा नेता आरके सिन्हा के श्राद्ध कार्यक्रम में पहुंचे सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर ने एक-दूसरे से गर्मजोशी से मिलाप किया। दोनों ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया। एक साथ बैठकर बात भी की। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय चौधरी और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या भी उनके साथ नजर आईं।
सम्राट और पीके की अचानक हुई यह मीटिंग सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने और प्रशांत किशोर के सक्रिय राजनीति में आने के बाद दोनों की यह पहली मुलाकात रही।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।