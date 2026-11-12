ब्राह्मण से चींटी तक नहीं मरेगी, मुसलमान को गाली लिख रहे; प्रशांत किशोर के बयान पर सियासी बवाल

प्रशांत किशोर के ब्राह्मणों को लेकर दिए गए एक बयान से बिहार में सियासत गर्म है। पीके ने कहा कि भाजपा का झंडा उठाने पर ब्राह्मणों से मुस्लिम वोट छिटक गए। भाजपा नेता मिथिलेश तिवारी और मृत्युंजय तिवारी ने पीके पर पलटवार किया।

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के ब्राह्मणों को लेकर दिए गए एक बयान पर बिहार में सियासी हंगामा मच गया है। पीके ने पिछले दिनों दरभंगा में कहा कि पहले ब्राह्मणों की मुसलमानों से ना आरक्षण और ना ही जमीन की लड़ाई है। ब्राह्मणों से एक चींटी तक नहीं मरेगी, लेकिन भाजपाई बनकर सोशल मीडिया पर मुसलमानों को गाली लिख रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ब्राह्मणों ने भाजपा का झंडा उठा लिया, जिससे 20 प्रतिशत मुसलमान वोट उनसे छिटक गए। इस पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता भड़क गए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि प्रशांत किशोर ब्राह्मणों को बख्श दें। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह पीके की हताशा को दर्शाता है। वहीं, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा ने भी पीके के इस बयान पर आपत्ति जताई।

प्रशांत किशोर ने 5 नवंबर को दरभंगा में मैथिल बुद्धजीवी विचार संगोष्ठी को संबोधित किया था। मंच से प्रशांत किशोर ने ब्राह्मण समाज की राजनीति पर अहम टिप्पणी की। कार्यक्रम में जब लोगों ने जन सुराज चीफ से ब्राह्मणों को चुनावी टिकटों में तरजीह देने की बात कही, तो उन्होंने कहा- यहां पर 15 साल से ब्राह्मण विधायक है। सांसद भी ब्राह्मण ही है। फिर क्यों कष्ट में जी रहे हैं।

पीके ने ब्राह्मण से कहा, “आप खुद को ज्ञानी बता रहे हैं। आपको पता है कि चुनाव जीतने के लिए वोट चाहिए। इसलिए आपके पुरखों ने व्यवस्था बनाई थी, जिसमें 20 प्रतिशत मुसलमान आपको वोट करता था। जब आपने भाजपा का झंडा उठा लिया तो मुस्लिम वोट छिटककर चला गया। अब आप झुनझुना बजा रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि ब्राह्मणों की मुसलमानों से ना तो आरक्षण की लड़ाई है और ना ही जमीन की। ना कभी आपस में दंगे हुए। प्रशांत किशोर बोले, "आपसे एक चींटी तक नहीं मराएगी, लेकिन फेसबुक पर भाजपाई बनकर मुसलमानों को गाली लिख रहे हैं। जिसके वोट से आप राजा बनते थे वो छोड़कर दूसरी जगह चला गया और आप अपने आपको बुद्धिजीवी बता रहे हैं।"

ब्राह्मण फरसा नहीं कलम चलाने वाले- पीके पीके ने ब्राह्मणों से यह भी कहा, "आप गलत रास्ता मत पकड़िए, आपकी ताकत कलम और सरस्वती है। आप फरसा चलाने वाले लोग नहीं है। फरसा चलाने और परशुराम जी की जो बात है वो एक संदर्भ में है। वो आपका नैचुरल स्वभाव नहीं है।"

प्रशांत किशोर पर भड़की भाजपा भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी ने जिस तरह ब्राह्मण समाज की बैठक में प्रशांत किशोर मुस्लिम वोटबैंक की बात कर रहे हैं, यह उनकी हताशा को दर्शाता है। वहीं, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, "प्रशांत किशोर हमें (ब्राह्मणों को) बख्श दीजिए। देश का हर ब्राह्मण वेद-पुराण और उपनिषद एवं मंदिर के साथ है। उसकी रक्षा केवल मोदी सरकार कर सकती है।"

ब्राह्मण महासभा ने जताई आपत्ति राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा (ट्रस्ट) के संस्थापक आशुतोष कुमार झा ने बुधवार को कहा कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर द्वारा बिहार में ब्राह्मण समाज पर की गई अमर्यादित एवं व्यंग्यात्मक टिप्पणी घोर निंदनीय है। झा ने कहा कि जो लोग सार्वजनिक मंचों से यह तंज कसते हैं कि ‘ब्राह्मणों से तो एक चींटी भी नहीं मरेगी’, वे वास्तव में इतिहास के अज्ञान से ग्रस्त हैं। ब्राह्मण परंपरा केवल शास्त्र की नहीं, बल्कि शस्त्र और शास्त्र दोनों के अद्भुत समन्वय की रही है। भगवान परशुराम से लेकर 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमर बलिदानी मंगल पांडे, अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद तक अनगिनत ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण हैं जहां ब्राह्मणों ने धर्म, स्वाभिमान और राष्ट्र की रक्षा के लिए अग्रिम पंक्ति में रहकर अपने प्राणों की आहुति दी है।