नीतीश से अपना हिस्सा मांग रही भाजपा; प्रशांत किशोर बोले- मेरी भविष्यवाणी सच निकली

प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर उनके द्वारा जो भविष्याणी की थी, वो सच निकली। उन्होंने दावा किया था कि नीतीश अगले 5 साल तक सीएम नहीं रहेंगे, वो सच निकली। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा नीतीश से बिहार चुनाव में जीत का अपना हिस्सा मांग रही है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी भविष्यवाणी सच निकली। पीके ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का हिस्सा मांग रही है, इसलिए नीतीश को पद छोड़ना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार में बैठे लोगों की बिहार चुनाव के रिजल्ट में भूमिका रही। वे लोग नीतीश कुमार को नहीं चलने देंगे।

प्रशांत किशोर ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा, "जन सुराज पार्टी ने कहा था कि बिहार चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, किसी भी हालत में नीतीश कुमार अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आप जाकर पुराने बयान निकाल लीजिए, कई लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया। अब वही होने जा रहा है। नीतीश शारीरिक और मानसिक तौर पर अब उस स्थिति में नहीं हैं कि वे सीएम पद के दायित्व का निर्वहन कर सके।

उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में एनडीए को जो जनमत मिला वो खरीदा हुआ है। पीके ने कहा, "202 विधायकों का जिस व्यक्ति को समर्थन है, वो राज्यसभा क्यों जाएगा। मगर इस बार जो चुनाव परिणाम आए उसमें (महिलाओं को) 10000 रुपये बांटने की बात रही, खरीदने की बात रही, इसमें केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की भूमिका है। जिन लोगों ने इस परिणाम को हासिल करने में योगदान दिया, वे अब इसमें अपना हिस्सा लेंगे।"

पीके ने यह भी कहा कि वह नहीं जानते कि नीतीश दबाव में बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं या फिर स्वेच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं। मगर एनडीए की जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चुनाव आयोग आदि की भूमिका रही। जाहिर सी बात है कि वो सत्ता में हिस्सा लेंगे।

पत्रकारों ने प्रशांत से पूछा कि उन्होंने बिहार चुनाव 2025 में एनडीए की हार की भविष्यवाणी भी की थी, मगर वो सही नहीं निकली। इस पर उन्होंने कहा कि उनकी बहुत सारी कही हुई बातें सही नहीं हुई। उन्होंने कहा, “हमारी अपने लिए कही बात भी सही नहीं हुई। हम सिर्फ अपना ओपिनियन देते हैं। जो कुछ सामने दिखाई देता है, उसके आधार पर बात करते हैं। ऐसे में कई बार भविष्यवाणी सही हो जाती है, तो कई बार गलत हो जाती है।”