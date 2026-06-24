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प्रशांत किशोर बोले- भरत तिवारी पागल नहीं था, पूछा- क्या गृह मंत्री की भी जांच होगी?

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, आरा
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प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी एनकाउंटर की न्यायिक जांच कराने की घोषणा तो की है लेकिन जांच कौन करेगा और इसका दायरा क्या होगा, इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। उन्होंने पूछा कि क्या गृह मंत्री की भूमिका की भी जांच होगी?

प्रशांत किशोर बोले- भरत तिवारी पागल नहीं था, पूछा- क्या गृह मंत्री की भी जांच होगी?

बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर स्थित बिलौटी गांव में भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद आयोजित महापंचायत में जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहुंचे। उन्होंने भरत के परिजन से मुलाकात के बाद इस मामले की गहनता से जांच की मांग की। पीके ने कहा कि भरत तिवारी पागल नहीं था, बल्कि सरकार की व्यवस्था और अफसरों ने उसे इस मानसिक दशा में पहुंचा दिया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि प्रशासन से कैसे डील करे। वह खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, बल्कि जवइनियां गांव के 80 परिवारों के हक की आवाज उठा रहा था, जो गंगा के कटाव से विस्थापित होकर आए थे और बिजली एवं पानी जैसी सुविधाओं से वंचित हैं।

प्रशांत किशोर ने मंगलवार को बिलौटी गांव में मीडिया से बातचीत में कहा कि भरत भूषण तिवारी की मां, बहन, भाभी और पूरे परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से लेकर सरकार में बैठे नेताओं तक की जांच की मांग की है। पीके ने कहा कि न्याय का मतलब है कि जिन लोगों ने उसकी कथित तौर पर हत्या की और जिनके कहने पर यह सब हुआ, सभी की जांच होनी चाहिए। महज 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने से बात नहीं रुकेगी।

रक्षक ही भक्षक बन गए- प्रशांत किशोर

पीके ने कहा, "न्याय का मतलब है कि इस राज्य के मुखिया को बताना पड़ेगा, जब वह खड़े होकर बयान दे रहे थे कि डीजीपी ने खबर दी है एक लड़का हमें बंदूक दिखा रहा है, तब उन्होंने कहा कि कोई पुलिस को बंदूक कैसे दिखा सकता है। यह एक ऐसे संवेदनशील नेता के बोलने का परिणाम है, जो यह समझता है पुलिसिंग का मतलब गोली चलाना है। पुलिस का काम गोली चलाना नहीं बल्कि समाज की रक्षा करना है। जब रक्षक ही भक्षक बन गए तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा। भरत भूषण तिवारी दुनिया से चले गए, लेकिन उनके परिवार वाले अकेले नहीं बल्कि पूरा समाज उनके साथ खड़ा है।"

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क्या गृह मंत्री की भी जांच होगी- पीके

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा भरत तिवारी एनकाउंटर की न्यायिक जांच की घोषणा पर भी प्रशांत किशोर ने सवाल उठाए। पीके ने कहा सीएम ने अभी तक यह नहीं बताया कि कौन इसकी जांच करेगा, जांच की परिधि क्या होगी। क्या उसमें गृह मंत्री (सम्राट चौधरी) की भूमिका की जांच होगी? क्या एसटीएफ के उस पदाधिकारी की भी जांच होगी जिसने पटना से मारने का आदेश दिया था? या उस मजिस्ट्रेट पर कार्रवाई होगी, जिसने गोली चलाने के आदेश पर साइन किया। एक सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री के पिताजी के राज नहीं है, यहां बिहार के लोगों का राज है।"

भरत तिवारी कौन था?

वह भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित बिलौटी गांव का रहने वाला था। पिछले कुछ महीनों से वह सोशल मीडिया पर स्थानीय मुद्दों को उठाते हुए पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को धमकी दे रहा था। उसके पास एक अवैध पिस्टल भी थी।

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भरत तिवारी की मौत कैसे हुई?

17 जून को सुबह लगभग 9 बजे भोजपुर एसटीएफ और शाहपुर थाना पुलिस की टीम ने भरत तिवारी को पकड़ने के लिए उसे गांव में घेर लिया था। वह भागते हुए बधार पहुंचा। फिर पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा। इसी बीच पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया। उसे पटना के पीएमसीएच ले जाया गया, जहां शाम में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

भरत तिवारी का एनकाउंटर सही है या फर्जी?

भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। परिजन ने आरोप लगाया कि भरत ने पुलिस के सामने अपनी पिस्टल फेंककर सरेंडर कर दिया था। फिर भी उसे गोली मार दी गई। वह एनकाउंटर के दौरान फेसबुक लाइव भी कर रहा था। भरत तिवारी के आखिरी फेसबुक लाइव में वह अपनी बंदूक फेंकते हुए नजर आया, इसी वीडियो को आधार बनाकर परिजन, स्थानीय लोग, राजनेता आदि पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं।

हालांकि, एनकाउंटर के दौरान मौके पर मौजूद शाहपुर के तत्कालीन थानेदार ने मुठभेड़ की एफआईआर में बताया कि भरत तिवारी सरेंडर का सिर्फ नाटक कर रहा था। वह सरेंडर करने के लिए बंदूक फेंकता, फिर तेजी से लपककर उसे वापस ले लेता। उसने पुलिस टीम को निशाना बनाकर फायर किया तो जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई। इस मामले में अलग-अलग केस दर्ज हुए हैं। दो दिन पहले मां की शिकायत पर शाहपुर के तत्कालीन थानेदार, जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीपीओ समेत पुलिस टीम पर हत्या का केस दर्ज किया गया है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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