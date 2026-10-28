प्रशांत किशोर को सारण में झटका, मिथिला में जीत; दरभंगा शिक्षक पर सुरेश राय जन सुराज के MLC बने
प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को बिहार विधान परिषद चुनाव में सारण में झटका लगा है, तो मिथिला में जीत मिली है। सारण शिक्षक से मौजूदा MLC एवं जन सुराज उम्मीदवार आफाक अहमद अपनी सीट नहीं बचा पाए। हालांकि, दरभंगा शिक्षक सीट से जन सुराज के सुरेश राय ने पीके को जीत दिलाई है।
बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजों में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को एक तरफ सारण में झटका लगा, तो दूसरी तरफ मिथिला में पार्टी का खाता खुल गया है। सारण शिक्षक सीट से मौजूदा एमएलसी एवं जन सुराज प्रत्याशी आफाक अहमद बुरी तरह चुनाव हार गए। वहीं, मिथिला क्षेत्र की दरभंगा शिक्षक सीट पर सुरेश प्रसाद राय ने जीत दर्ज कर पीके की पार्टी को औपचारिक तौर पर विधान परिषद में एंट्री दिला दी है। जन सुराज ने आठों एमएलसी सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से तीन पर पार्टी के कैंडिडेट हार गए। बाकी चार सीटों के अंतिम नतीजे आना बाकी हैं, लेकिन वहां पर भी मतगणना में जन सुराज उम्मीदवार पिछड़े हुए हैं।
सारण शिक्षक एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान मंगलवार को जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार आफाक अहमद प्रथम वरीयता की गिनती में ही तीसरे नंबर पर पहुंच गए। पहली वरीयता में निर्दलीय लड़े भाजपा के बागी राहुल राज को सर्वाधिक 2723 वोट मिले, जबकि जेडीयू के आनंद पुष्कर को 2440 और आफाक को 1999 वोट ही मिले।
फिर दूसरी वरीयता के मतों की गिनती में भी आफाक अहमद तीसरे नंबर पर ही रहे। राहुल राज ने 1815 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीत लिया। अंतिम नतीजों में राहुल राज को 4965, आनंद पुष्कर को 3150 और आफाक अहमद को 2454 वोट मिले।
केदार पांडेय के बेटे को हराकर आफाक बने थे MLC, नहीं बचा पाए सीट
सारण टीचर सीट को दिग्गज वाम शिक्षक नेता केदार पांडेय गढ़ माना जाता था। उनके निधन के बाद 2023 में जब उपचुनाव हुआ, तो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए केदार के बेटे आनंद पुष्कर सीपीआई के टिकट पर मैदान में उतरे थे। उनके खिलाफ आफाक अहमद ने निर्दलीय ताल ठोकी। उस समय बिहार में पदयात्रा निकाल रहे प्रशांत किशोर का भी उन्हें समर्थन मिला था। 2023 में जन सुराज पार्टी का गठन नहीं हुआ था, तो पीके ने निर्दलीय आफाक को अपना समर्थन दिया था।
उपचुनाव में आफाक अहमद ने आनंद पुष्कर को 674 वोटों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। अब 2026 के एमएलसी चुनाव में प्रशांत किशोर ने एक बार फिर आफाक अहमद पर भरोसा जताते हुए सारण शिक्षक से उन्हें जन सुराज का उम्मीदवार बनाया। मगर वह अपनी सीट नहीं बचा पाए। भाजपा से बगावत कर निर्दलीय लड़े राहुल राज ने इस बार बाजी मार ली। वहीं, केदार पांडेय के बेटे आनंद पुष्कर ने इस चुनाव में जेडीयू से टिकट लेकर एनडीए प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा लेकिन वे भी दूसरे नंबर पर रहे।
मिथिला से जन सुराज की विधान परिषद में एंट्री
बिहार एमएलसी चुनाव 2026 में भले ही सारण शिक्षक सीट जन सुराज हार गई, मगर मिथिला से प्रशांत किशोर को खुशखबरी मिली है। दरभंगा शिक्षक सीट पर जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं निवर्तमान एमएलसी मदन मोहन झा को हरा दिया। सुरेश राय ने औपचारिक रूप से जन सुराज पार्टी की विधान परिषद में एंट्री करा दी है। वैसे तो जन सुराज समर्थित आफाक अहमद विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन वह निर्दलीय चुनाव जीत कर गए थे।
अब बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों में जन सुराज के सदस्य
बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों में अब जन सुराज पार्टी की मौजूदगी देखने को मिली थी। लगभग 3 महीने पहले पटना की बांकीपुर सीट से उपचुनाव जीतकर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने विधानसभा में अपनी पार्टी को प्रवेश दिलाया था। अब सुरेश प्रसाद राय ने विधान परिषद में जन सुराज की एंट्री करा दी है।
सुरेश राय मुख्य रूप से बेगूसराय के रहने वाले हैं। उन्होंने लगभग 324 वोटों से कांग्रेस के मदन मोहन झा को मात दी। जन सुराज से पहले वह भाजपा में रह चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वह भाजपा के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह-संयोजक रहे। सरकारी शिक्षक के रूप में उन्होंने सेवा दी। रिटायरमेंट के बाद पूरी तरह रानजीति में उतर गए। एमएलसी चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा छोड़ जन सुराज का दामन थाम लिया। प्रशांत किशोर ने सुरेश राय को मैदान में उतारा और वह जीतने में कामयाब रहे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।