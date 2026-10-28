प्रशांत किशोर को सारण में झटका, मिथिला में जीत; दरभंगा शिक्षक पर सुरेश राय जन सुराज के MLC बने

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को बिहार विधान परिषद चुनाव में सारण में झटका लगा है, तो मिथिला में जीत मिली है। सारण शिक्षक से मौजूदा MLC एवं जन सुराज उम्मीदवार आफाक अहमद अपनी सीट नहीं बचा पाए। हालांकि, दरभंगा शिक्षक सीट से जन सुराज के सुरेश राय ने पीके को जीत दिलाई है।

बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजों में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को एक तरफ सारण में झटका लगा, तो दूसरी तरफ मिथिला में पार्टी का खाता खुल गया है। सारण शिक्षक सीट से मौजूदा एमएलसी एवं जन सुराज प्रत्याशी आफाक अहमद बुरी तरह चुनाव हार गए। वहीं, मिथिला क्षेत्र की दरभंगा शिक्षक सीट पर सुरेश प्रसाद राय ने जीत दर्ज कर पीके की पार्टी को औपचारिक तौर पर विधान परिषद में एंट्री दिला दी है। जन सुराज ने आठों एमएलसी सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से तीन पर पार्टी के कैंडिडेट हार गए। बाकी चार सीटों के अंतिम नतीजे आना बाकी हैं, लेकिन वहां पर भी मतगणना में जन सुराज उम्मीदवार पिछड़े हुए हैं।

सारण शिक्षक एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान मंगलवार को जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार आफाक अहमद प्रथम वरीयता की गिनती में ही तीसरे नंबर पर पहुंच गए। पहली वरीयता में निर्दलीय लड़े भाजपा के बागी राहुल राज को सर्वाधिक 2723 वोट मिले, जबकि जेडीयू के आनंद पुष्कर को 2440 और आफाक को 1999 वोट ही मिले।

फिर दूसरी वरीयता के मतों की गिनती में भी आफाक अहमद तीसरे नंबर पर ही रहे। राहुल राज ने 1815 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीत लिया। अंतिम नतीजों में राहुल राज को 4965, आनंद पुष्कर को 3150 और आफाक अहमद को 2454 वोट मिले।

केदार पांडेय के बेटे को हराकर आफाक बने थे MLC, नहीं बचा पाए सीट सारण टीचर सीट को दिग्गज वाम शिक्षक नेता केदार पांडेय गढ़ माना जाता था। उनके निधन के बाद 2023 में जब उपचुनाव हुआ, तो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए केदार के बेटे आनंद पुष्कर सीपीआई के टिकट पर मैदान में उतरे थे। उनके खिलाफ आफाक अहमद ने निर्दलीय ताल ठोकी। उस समय बिहार में पदयात्रा निकाल रहे प्रशांत किशोर का भी उन्हें समर्थन मिला था। 2023 में जन सुराज पार्टी का गठन नहीं हुआ था, तो पीके ने निर्दलीय आफाक को अपना समर्थन दिया था।

उपचुनाव में आफाक अहमद ने आनंद पुष्कर को 674 वोटों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। अब 2026 के एमएलसी चुनाव में प्रशांत किशोर ने एक बार फिर आफाक अहमद पर भरोसा जताते हुए सारण शिक्षक से उन्हें जन सुराज का उम्मीदवार बनाया। मगर वह अपनी सीट नहीं बचा पाए। भाजपा से बगावत कर निर्दलीय लड़े राहुल राज ने इस बार बाजी मार ली। वहीं, केदार पांडेय के बेटे आनंद पुष्कर ने इस चुनाव में जेडीयू से टिकट लेकर एनडीए प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा लेकिन वे भी दूसरे नंबर पर रहे।

मिथिला से जन सुराज की विधान परिषद में एंट्री बिहार एमएलसी चुनाव 2026 में भले ही सारण शिक्षक सीट जन सुराज हार गई, मगर मिथिला से प्रशांत किशोर को खुशखबरी मिली है। दरभंगा शिक्षक सीट पर जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं निवर्तमान एमएलसी मदन मोहन झा को हरा दिया। सुरेश राय ने औपचारिक रूप से जन सुराज पार्टी की विधान परिषद में एंट्री करा दी है। वैसे तो जन सुराज समर्थित आफाक अहमद विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन वह निर्दलीय चुनाव जीत कर गए थे।

अब बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों में जन सुराज के सदस्य बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों में अब जन सुराज पार्टी की मौजूदगी देखने को मिली थी। लगभग 3 महीने पहले पटना की बांकीपुर सीट से उपचुनाव जीतकर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने विधानसभा में अपनी पार्टी को प्रवेश दिलाया था। अब सुरेश प्रसाद राय ने विधान परिषद में जन सुराज की एंट्री करा दी है।