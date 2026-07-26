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बिहार में कॉकरोच जनता पार्टी का स्वागत करेंगे, बोले प्रशांत किशोर- धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बीजेपी की हार की शुरुआत

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, पटना
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प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर कॉकरोच बिहार में आती है तो वो उसका स्वागत करेंगे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी शुरुआत है। 

prashant kishor on cockroach janta party
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जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी अगर बिहार में आती है तो वो उनका स्वागत करेंगे। रविवार को पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने कहा कि हर वो व्यक्ति जो इस सरकार के अलोकतांत्रिक व्यवहार और कामकाज को चुनौती देना चाहत है तो हम उसके साथ हैं। पीके ने आगे कहा कि सोनम वांगचुक मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं। कम ही लोग जानते हैं कि लद्दाख में सोनम वांगचुक को पकड़ने के बाद सरकार ने जयपुर के जेल में महीनों तक उन्हें कैद रखा। मैं उनको बहुत पहले से जानता हूं। उन्होंने भी जाकर सीजेपी के प्लेटफॉर्म पर अपना योगदाान दिया है। यह पार्टी की बात नहीं है। लोगों ने देखा है कि अगर जनता खड़ी हो जाए तो सत्ता में बैठे बड़े से बड़े लोगों को झुकना पड़ेगा। अगर सीजेपी के लोग यहां आते हैं और छात्रों के साथ जुड़कर उनके मुद्दों पर काम करते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे।

इसके बाद प्रशांत ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुद्दे पर कहा कि यह शुरुआत है। लोगों के दबाव में जवाबदेही शुरू हुई है। इस देश में विपक्षी पार्टी कमजोर हो सकती है लेकिन विपक्ष कमजोर नहीं हो सकताा है। हमलोगों ने दिल्ली में जो देखा वो प्रदर्शन किसी एक सोनम वांगचुक का नहीं था। उसमें आए हजारों लोग सीजेपी का झंडा लेकर नहीं आए थे। वो सामान्य युवा थे जो रोज-रोज हो रहे पेपर लीक, बेरोजगारी और भ्रष्ट व्यवस्था से परेशान थे। पीके ने कहा कि छात्र किसी एक नेता के लिए नहीं आए थे बल्कि वो अपने बेहतर भविष्य के लिए जुटे थे। इसका यह परिणाम हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ा। ये अभी शुरुआत है यह रूकने वाला नहीं है।

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प्रशांत किशोर ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार तब तक नहीं होगा जब तक शिक्षा सरकार की प्राथमिकता नहीं बनती। इस वक्त सरकार की एक ही प्राथमिकता है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें संघ की विचारधारा से जुड़े लोगों का प्रभुत्व बढ़े और उनकी भागीदारी बढ़े। जो शिक्षा मंत्री थे उनके रहते यह पेपर लीक हुआ है। छात्रों की मांग थी जिसके बाद उनको अपना पद छोड़ना पड़ा है। नए शिक्षा मंत्री से उम्मीद है कि वो कदाचार मुक्त शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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