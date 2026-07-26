बिहार में कॉकरोच जनता पार्टी का स्वागत करेंगे, बोले प्रशांत किशोर- धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बीजेपी की हार की शुरुआत

प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर कॉकरोच बिहार में आती है तो वो उसका स्वागत करेंगे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी शुरुआत है।

जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी अगर बिहार में आती है तो वो उनका स्वागत करेंगे। रविवार को पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने कहा कि हर वो व्यक्ति जो इस सरकार के अलोकतांत्रिक व्यवहार और कामकाज को चुनौती देना चाहत है तो हम उसके साथ हैं। पीके ने आगे कहा कि सोनम वांगचुक मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं। कम ही लोग जानते हैं कि लद्दाख में सोनम वांगचुक को पकड़ने के बाद सरकार ने जयपुर के जेल में महीनों तक उन्हें कैद रखा। मैं उनको बहुत पहले से जानता हूं। उन्होंने भी जाकर सीजेपी के प्लेटफॉर्म पर अपना योगदाान दिया है। यह पार्टी की बात नहीं है। लोगों ने देखा है कि अगर जनता खड़ी हो जाए तो सत्ता में बैठे बड़े से बड़े लोगों को झुकना पड़ेगा। अगर सीजेपी के लोग यहां आते हैं और छात्रों के साथ जुड़कर उनके मुद्दों पर काम करते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे।

इसके बाद प्रशांत ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुद्दे पर कहा कि यह शुरुआत है। लोगों के दबाव में जवाबदेही शुरू हुई है। इस देश में विपक्षी पार्टी कमजोर हो सकती है लेकिन विपक्ष कमजोर नहीं हो सकताा है। हमलोगों ने दिल्ली में जो देखा वो प्रदर्शन किसी एक सोनम वांगचुक का नहीं था। उसमें आए हजारों लोग सीजेपी का झंडा लेकर नहीं आए थे। वो सामान्य युवा थे जो रोज-रोज हो रहे पेपर लीक, बेरोजगारी और भ्रष्ट व्यवस्था से परेशान थे। पीके ने कहा कि छात्र किसी एक नेता के लिए नहीं आए थे बल्कि वो अपने बेहतर भविष्य के लिए जुटे थे। इसका यह परिणाम हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ा। ये अभी शुरुआत है यह रूकने वाला नहीं है।